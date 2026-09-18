Казахстанка обогатилась на миллионы из-за "ошибки" своего начальства

В Таразе суд встал на сторону бывшей сотрудницы исправительного учреждения, которую руководство незаконно уволило, обвинив в прогулах. Женщине удалось не только вернуть работу, но и добиться выплаты солидной компенсации, сообщает Zakon.kz.

История началась в мае 2025 года. Гражданка Ж., работавшая инспектором по доставке и транспортировке писем, неожиданно лишилась должности.

Работодатель заявил, что сотрудница без уважительной причины не появлялась на рабочем месте, и оформил увольнение за прогулы.

"Не согласившись с действиями руководства учреждения, истец обратилась в суд за защитой своих прав, указав, что ее отсутствие было вызвано уважительной причиной – нахождением на больничном", – говорится в сообщении суда.

В качестве доказательства истец предоставила официальные листы временной нетрудоспособности, которые подтвердили факт прохождения лечения.

Масла в огонь подлила и внеплановая проверка Департамента государственной инспекции труда.

"Внеплановая проверка Департамента государственной инспекции труда подтвердила, что работодатель нарушил процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности – у сотрудника не были надлежащим образом затребованы письменные объяснения", – рассказали в суде.

В итоге суд полностью опроверг доводы ответчика, признал приказ об увольнении незаконным и отменил его. Гражданку Ж. восстановили в прежней должности, а с учреждения в ее пользу взыскали 1,6 млн тенге.

Эта сумма включает заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Решение суда уже вступило в законную силу.

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