#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
444.58
510.29
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+19°
$
444.58
510.29
5.27
События

Казахстанка обогатилась на миллионы из-за "ошибки" своего начальства

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 18:12 Фото: pixabay
В Таразе суд встал на сторону бывшей сотрудницы исправительного учреждения, которую руководство незаконно уволило, обвинив в прогулах. Женщине удалось не только вернуть работу, но и добиться выплаты солидной компенсации, сообщает Zakon.kz.

История началась в мае 2025 года. Гражданка Ж., работавшая инспектором по доставке и транспортировке писем, неожиданно лишилась должности.

Работодатель заявил, что сотрудница без уважительной причины не появлялась на рабочем месте, и оформил увольнение за прогулы.

"Не согласившись с действиями руководства учреждения, истец обратилась в суд за защитой своих прав, указав, что ее отсутствие было вызвано уважительной причиной – нахождением на больничном", – говорится в сообщении суда.

В качестве доказательства истец предоставила официальные листы временной нетрудоспособности, которые подтвердили факт прохождения лечения.

Масла в огонь подлила и внеплановая проверка Департамента государственной инспекции труда.

"Внеплановая проверка Департамента государственной инспекции труда подтвердила, что работодатель нарушил процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности – у сотрудника не были надлежащим образом затребованы письменные объяснения", – рассказали в суде.

В итоге суд полностью опроверг доводы ответчика, признал приказ об увольнении незаконным и отменил его. Гражданку Ж. восстановили в прежней должности, а с учреждения в ее пользу взыскали 1,6 млн тенге.

Эта сумма включает заработную плату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в одной из школ-гимназий Алматы массово уволили педагогов. Родители учащихся выразили несогласие с этим. В свою очередь, в Управлении образования города ответили на недовольство.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
10:30, 20 августа 2024
Более миллиона тенге отсудила кызылординка за незаконное увольнение
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
10:23, 16 сентября 2025
Казахстанка добилась миллионных выплат за врачебную ошибку
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система
16:33, 27 января 2026
Пожилая казахстанка стала жертвой интернет-аферистов и вернула свой миллион
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Окжетпес&quot; приблизился к зоне еврокубков после победы над &quot;Женисом&quot; в КПЛ
17:53, Сегодня
"Окжетпес" приблизился к зоне еврокубков после победы над "Женисом" в КПЛ
Тимофей Скатов увеличил преимущество Казахстана
17:37, Сегодня
Кубок Дэвиса: Скатов победил Самрея и увеличил преимущество Казахстана в матче с Таиландом
Адильбек Ниязымбетов
17:31, Сегодня
Легенда казахстанского бокса Адильбек Ниязымбетов назначен директором "Совета спортсменов"
Победители и призёры ЧК-2026
17:14, Сегодня
Определились новые чемпионы Казахстана по шорт-треку в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: