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Политика

Кто может стать депутатом маслихата

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 18:18 Фото: Zakon.kz
Член Центральной избирательной комиссии Асель Жанабилова на заседании в ведомстве 13 октября 2026 года рассказала, кого могут избрать депутатом маслихата, передает корреспондент Zakon.kz.

Асель Жанабилова отметила, что граждане Казахстана имеют право избирать и быть избранными в государственные органы и органы местного самоуправления.

"Для избрания депутатом маслихата гражданин должен удовлетворять следующим требованиям. В первую очередь, он должен быть гражданином РК, достигшим возраста 20 лет. Он должен обладать избирательным правом и быть депутатом только одного маслихата", – отметила она.

Не могут быть избраны депутатом лица, признанные судом недееспособными, имеющие судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, а также вина которых в совершении коррупционного преступления или коррупционного правонарушения признана судом.

Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман рассказал, когда подведут итоги голосования на выборах депутатов маслихатов.

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