Кто может стать депутатом маслихата
Фото: Zakon.kz
Член Центральной избирательной комиссии Асель Жанабилова на заседании в ведомстве 13 октября 2026 года рассказала, кого могут избрать депутатом маслихата, передает корреспондент Zakon.kz.
Асель Жанабилова отметила, что граждане Казахстана имеют право избирать и быть избранными в государственные органы и органы местного самоуправления.
"Для избрания депутатом маслихата гражданин должен удовлетворять следующим требованиям. В первую очередь, он должен быть гражданином РК, достигшим возраста 20 лет. Он должен обладать избирательным правом и быть депутатом только одного маслихата", – отметила она.
Не могут быть избраны депутатом лица, признанные судом недееспособными, имеющие судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, а также вина которых в совершении коррупционного преступления или коррупционного правонарушения признана судом.
Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман рассказал, когда подведут итоги голосования на выборах депутатов маслихатов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript