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Общество

Собственный автобренд Казахстана: в Минпроме рассказали, на каком этапе проект

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 21:29 Фото: Zakon.kz
Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков 13 октября 2026 года рассказал, как продвигается работа по созданию собственного автомобильного бренда Казахстана и ведутся ли переговоры с потенциальными партнерами, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, как продвигается работа по созданию собственного автомобильного бренда в Казахстане и определились ли в Минпроме с партнером, производственной площадкой, названием бренда и сроками реализации проекта.

"На самом деле это такой, можно сказать, щепетильный вопрос, к которому надо взвешенно подойти, и о чем мы летом говорили. Мы должны все взвесить за и против необходимости создания, потому что уже есть устоявшиеся бренды, которые имеют свой успех и могут реализовываться на рынках, да, и не только у нас, да, и на других рынках, и что успешно развивается. И создание собственного бренда, оно стоит одной из задач. Мы его изучаем, но на сегодняшний день пока рано говорить о том, что мы где-то приземляем производство под собственным брендом. Этот вопрос еще находится в проработке", – сказал он.

Журналисты также уточнили, продолжаются ли переговоры с малайзийской компанией. Сапарбеков сообщил, что ведомство ведет переговоры с различными зарубежными компаниями и автоконцернами, однако называть их отказался.

Ранее вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков рассказал о развитии программы автолизинга и объяснил, для чего казахстанцам предлагают этот механизм.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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