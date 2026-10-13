Жительница Астаны заявила о домогательствах в такси

В Астане арестовали на 10 суток таксиста за навязчивые предложения интимного характера, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел ранним утром 11 октября 2026 года. Согласно материалам дела, водитель службы такси InDrive приставал к пассажирке и предлагал интимную связь.

"13 октября 2026 года специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Астаны рассмотрено дело в отношении К. по факту совершения мелкого хулиганства", – сообщили в пресс-службе столичного суда.

В суде учли, что мужчина признал вину, а правонарушение совершил впервые, ему назначили 10 суток административного ареста.

Кроме того, по данным Instagram-паблика blognews_astana, представители InDrive заблокировали аккаунт водителя на время разбирательства. В компании также отметили, что сожалеют о произошедшем, однако к ним сообщений о нарушении не поступало:

"Информация об обращении в нашей системе отсутствует. Мы неоднократно пытались связаться с пострадавшей, чтобы уточнить обстоятельства произошедшего, однако пока не смогли установить прямой контакт. Проверка продолжается, и по ее результатам будут приняты необходимые меры".

А в Алматы иностранного туриста арестовали на 15 суток за недопустимое поведение и домогательства в отношении незнакомой женщины.