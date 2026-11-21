Столичные полицейские установили 33-летнего мужчину, который приставал к пассажирке в общественном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Во время поездки в общественном транспорте мужчина прикоснулся к ягодицам девушки, другой пассажир стал свидетелем этого. Он сделал мужчине замечание, после чего тот сразу убежал.

"Сотрудники полиции задержали 33-летнего нарушителя, который совершил противоправные действия в отношении девушки-пассажирки в городском автобусе. В момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", – проинформировали 20 ноября 2026 года в Департаменте полиции Астаны.

Сообщается, что мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Он был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. По решению суда ему назначили административный арест сроком на 10 суток.

Похожий случай произошел в столице в октябре. Правоохранители задержали 46-летнего нарушителя после того, как пострадавшая девушка публично рассказала о произошедшем. Позже в Шымкенте очевидцы сняли на видео мужчину, который совершал действия сексуального характера в общественном транспорте.