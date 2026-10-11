"Схватил за ягодицу": иностранному туристу грозит депортация из Казахстана

В Алматы иностранного туриста арестовали на 15 суток за недопустимое поведение и домогательства в отношении незнакомой женщины. Об этом 11 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на популярной среди горожан аллее Терренкур. Прибывший в Казахстан накануне иностранец позволил себе распустить руки – он схватил проходившую мимо незнакомую женщину за ягодицу.

Пострадавшая не стала молчать и обратилась в правоохранительные органы.

"Полицейские Медеуского района задержали правонарушителя. По решению суда мужчина подвергнут административному аресту сроком на 15 суток", – говорится в сообщении ДП.

Кроме того, полиция направила в суд материалы для рассмотрения вопроса о дальнейшем пребывании иностранного гражданина на территории Казахстана.

Ранее тренера по ММА арестовали по делу о домогательствах на юге Казахстана.