#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
448.45
501.59
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
448.45
501.59
5.36
Общество

Резкие морозы до -11°С, сильные снегопады и ливни надвигаются на Казахстан – прогноз погоды на три дня

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, Казахстан, Казгидромет, погода, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 10:26 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В ближайшие три дня по Казахстану ударят резкие морозы до -11°С, сильные снегопады и ливни. Об этом говорится в прогнозе погоды на 15, 16 и 17 октября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, погода без осадков ожидается лишь в центре и на юге республики.

"В ближайшие дни на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега, 15 октября на востоке, юго-востоке страны – временами сильные осадки (дождь, снег). На востоке страны ожидается гололед. Ночью 16-17 октября на юго-востоке страны прогнозируются заморозки -1-2°С. По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, температура воздуха будет колебаться – ожидается и понижение, и повышение:

  • на западе страны понижение ночью до +7+15°С, днем – до +17+25°С;
  • в Актюбинской области ночью +1+6°С, на севере, востоке региона -1-3°С, днем понижение до +15+23°С;
  • в Костанайской области ночью понижение до -1-6°С, днем небольшое колебание от +12+17°С до +10+15°С;
  • на севере страны понижение ночью до -3-8°С, с 17 октября повышение до 0+8°С, днем небольшое повышение до +7+12°С;
  • в области Улытау основной фон ночью 0+6°С, на севере, востоке региона -3°С, днем +10+20°С;
  • в Карагандинской области ночью основной фон -1-8°С, на юге региона +3°С, днем постепенное повышение до +10+15°С;
  • на востоке страны ночью небольшое колебание от -1-6°С до -3-11°С, днем основной фон +3+12°С, на востоке региона -2°С;
  • на юге республики небольшое понижение ночью до +2+10°С, днем – до +15+25°С;
  • на юго-востоке страны ночью понижение до 0+8°С, в горных районах – до -2-7°С, днем небольшое колебание от +12+22°С до +10+18°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 10:26
Снегопад, дожди, туман и пыльная буря обрушатся на Казахстан – прогноз погоды на 14 октября 2026 года

Сентябрь 2026 года в Казахстане выдался весьма теплым, в отдельные дни даже жарким и малоосадочным. По данным синоптиков РГП "Казгидромет", в первый осенний месяц температура воздуха превысила климатическую норму на 2-4°C. Подробнее – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
человек, зонтик, снегопад, ливень
11:49, 13 апреля 2026
Зима вернется в Казахстан в середине апреля – ожидаются резкие морозы до -8°С, ливни и снегопады
картинка, сгенерированная с помощью ИИ, Казахстан, Казгидромет, погода, прогноз
11:54, 09 октября 2026
Сильные снегопады, ливни и +28°С накроют Казахстан – прогноз погоды на выходные
Пейзаж, осень, снег, озеро, горы
17:11, 02 октября 2026
Снегопад, ливни и шквал надвигаются на Казахстан – прогноз погоды на 3 октября 2026 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мераб Двалишвили
11:00, Сегодня
Двалишвили назвал переломный момент в реванше с Яном
Ига Швёнтек в прыжке бьет
10:48, Сегодня
Конкурентка Рыбакиной в борьбе за звание первой ракетки мира Швёнтек выиграла в Ухане
&quot;Бёрнли&quot; без Дастана Сатпаева сыграл вничью с &quot;Чарльтоном&quot; в матче Чемпионшипа
10:35, Сегодня
"Бёрнли" без Дастана Сатпаева сыграл вничью с "Чарльтоном" в матче Чемпионшипа
Айтбеков и Ашрапов улыбаются на ковре
10:22, Сегодня
Объединённый мир борьбы опубликовал пост на казахском языке после двух побед Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: