Резкие морозы до -11°С, сильные снегопады и ливни надвигаются на Казахстан – прогноз погоды на три дня

В ближайшие три дня по Казахстану ударят резкие морозы до -11°С, сильные снегопады и ливни. Об этом говорится в прогнозе погоды на 15, 16 и 17 октября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, погода без осадков ожидается лишь в центре и на юге республики.

"В ближайшие дни на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега, 15 октября на востоке, юго-востоке страны – временами сильные осадки (дождь, снег). На востоке страны ожидается гололед. Ночью 16-17 октября на юго-востоке страны прогнозируются заморозки -1-2°С. По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, температура воздуха будет колебаться – ожидается и понижение, и повышение:

на западе страны понижение ночью до +7+15°С , днем – до +17+25°С ;

ночью , днем – ; в Актюбинской области ночью +1+6°С , на севере, востоке региона -1-3°С , днем понижение до +15+23°С ;

, на севере, востоке региона , днем ; в Костанайской области ночью понижение до -1-6°С , днем небольшое колебание от +12+17°С до +10+15°С ;

, днем небольшое колебание ; на севере страны понижение ночью до -3-8°С , с 17 октября повышение до 0+8°С , днем небольшое повышение до +7+12°С ;

ночью , с 17 октября , днем небольшое ; в области Улытау основной фон ночью 0+6°С , на севере, востоке региона -3°С , днем +10+20°С ;

, на севере, востоке региона , днем ; в Карагандинской области ночью основной фон -1-8°С , на юге региона +3°С , днем постепенное повышение до +10+15°С ;

, на юге региона , днем постепенное ; на востоке страны ночью небольшое колебание от -1-6°С до -3-11°С , днем основной фон +3+12°С , на востоке региона -2°С ;

, днем основной фон , на востоке региона ; на юге республики небольшое понижение ночью до +2+10°С , днем – до +15+25°С ;

ночью , днем – ; на юго-востоке страны ночью понижение до 0+8°С, в горных районах – до -2-7°С, днем небольшое колебание от +12+22°С до +10+18°С.

Сентябрь 2026 года в Казахстане выдался весьма теплым, в отдельные дни даже жарким и малоосадочным. По данным синоптиков РГП "Казгидромет", в первый осенний месяц температура воздуха превысила климатическую норму на 2-4°C. Подробнее – здесь.