Резкие морозы до -11°С, сильные снегопады и ливни надвигаются на Казахстан – прогноз погоды на три дня
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В ближайшие три дня по Казахстану ударят резкие морозы до -11°С, сильные снегопады и ливни. Об этом говорится в прогнозе погоды на 15, 16 и 17 октября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
По данным синоптиков, погода без осадков ожидается лишь в центре и на юге республики.
"В ближайшие дни на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега, 15 октября на востоке, юго-востоке страны – временами сильные осадки (дождь, снег). На востоке страны ожидается гололед. Ночью 16-17 октября на юго-востоке страны прогнозируются заморозки -1-2°С. По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Согласно прогнозу, температура воздуха будет колебаться – ожидается и понижение, и повышение:
- на западе страны понижение ночью до +7+15°С, днем – до +17+25°С;
- в Актюбинской области ночью +1+6°С, на севере, востоке региона -1-3°С, днем понижение до +15+23°С;
- в Костанайской области ночью понижение до -1-6°С, днем небольшое колебание от +12+17°С до +10+15°С;
- на севере страны понижение ночью до -3-8°С, с 17 октября повышение до 0+8°С, днем небольшое повышение до +7+12°С;
- в области Улытау основной фон ночью 0+6°С, на севере, востоке региона -3°С, днем +10+20°С;
- в Карагандинской области ночью основной фон -1-8°С, на юге региона +3°С, днем постепенное повышение до +10+15°С;
- на востоке страны ночью небольшое колебание от -1-6°С до -3-11°С, днем основной фон +3+12°С, на востоке региона -2°С;
- на юге республики небольшое понижение ночью до +2+10°С, днем – до +15+25°С;
- на юго-востоке страны ночью понижение до 0+8°С, в горных районах – до -2-7°С, днем небольшое колебание от +12+22°С до +10+18°С.
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