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Общество

Сильные снегопады, ливни и +28°С накроют Казахстан – прогноз погоды на выходные

картинка, сгенерированная с помощью ИИ, Казахстан, Казгидромет, погода, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 11:54 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В Казахстане в предстоящие выходные и в начале следующей недели ожидаются сильные осадки, возвращение тепла до +28°С и похолодание. Об этом говорится в прогнозе погоды на 10, 11 и 12 октября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Дожди прогнозируются:

  • 10-11 октября – на юго-западе,
  • 11-12 октября – на северо-западе и севере,
  • 10 и 12 октября – на востоке,
  • 12 октября – на юге и юго-востоке.

Осадки (дожди, снег) возможны:

  • 10 октября – на востоке страны.
"Ночью 10 октября в Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. 12 октября сильные дожди прогнозируются в Туркестанской области. По республике ожидается ночью и утром туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В дневные часы прогнозируется повышение температуры воздуха:

  • на западе страны – до +22+27°С;
  • на северо-западе – до +17+25°С;
  • на севере страны – до +13+20°С;
  • в центре страны – до +13+22°С;
  • на востоке – до +10+22°С;
  • на юге страны (в Кызылординской области) – до +23+28°С.

В Туркестанской области ожидается понижение температуры воздуха до +18+23°С;

А на юго-востоке Казахстана основной фон будет +17+25°С.

Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается:

  • 10-12 октября – в центре страны,
  • 10-11 октября – на юге, юго-востоке страны.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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