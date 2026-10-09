Сильные снегопады, ливни и +28°С накроют Казахстан – прогноз погоды на выходные
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В Казахстане в предстоящие выходные и в начале следующей недели ожидаются сильные осадки, возвращение тепла до +28°С и похолодание. Об этом говорится в прогнозе погоды на 10, 11 и 12 октября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Дожди прогнозируются:
- 10-11 октября – на юго-западе,
- 11-12 октября – на северо-западе и севере,
- 10 и 12 октября – на востоке,
- 12 октября – на юге и юго-востоке.
Осадки (дожди, снег) возможны:
- 10 октября – на востоке страны.
"Ночью 10 октября в Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. 12 октября сильные дожди прогнозируются в Туркестанской области. По республике ожидается ночью и утром туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
В дневные часы прогнозируется повышение температуры воздуха:
- на западе страны – до +22+27°С;
- на северо-западе – до +17+25°С;
- на севере страны – до +13+20°С;
- в центре страны – до +13+22°С;
- на востоке – до +10+22°С;
- на юге страны (в Кызылординской области) – до +23+28°С.
В Туркестанской области ожидается понижение температуры воздуха до +18+23°С;
А на юго-востоке Казахстана основной фон будет +17+25°С.
Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается:
- 10-12 октября – в центре страны,
- 10-11 октября – на юге, юго-востоке страны.
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