Сильные снегопады, ливни и +28°С накроют Казахстан – прогноз погоды на выходные

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В Казахстане в предстоящие выходные и в начале следующей недели ожидаются сильные осадки, возвращение тепла до +28°С и похолодание. Об этом говорится в прогнозе погоды на 10, 11 и 12 октября 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Дожди прогнозируются: 10-11 октября – на юго-западе,

11-12 октября – на северо-западе и севере,

10 и 12 октября – на востоке,

12 октября – на юге и юго-востоке. Осадки (дожди, снег) возможны: 10 октября – на востоке страны. "Ночью 10 октября в Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. 12 октября сильные дожди прогнозируются в Туркестанской области. По республике ожидается ночью и утром туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет" В дневные часы прогнозируется повышение температуры воздуха: на западе страны – до +22+27°С ;

; на северо-западе – до +17+25°С ;

; на севере страны – до +13+20°С ;

; в центре страны – до +13+22°С ;

; на востоке – до +10+22°С ;

; на юге страны (в Кызылординской области) – до +23+28°С. В Туркестанской области ожидается понижение температуры воздуха до +18+23°С; А на юго-востоке Казахстана основной фон будет +17+25°С. Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается: 10-12 октября – в центре страны,

10-11 октября – на юге, юго-востоке страны. Материал по теме Самый теплый сентябрь за всю историю наблюдений пережил Казахстан О том, в каких регионах Казахстана на 9 октября 2026 года объявлено штормовое предупреждение, можете узнать по ссылке.

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