Зима вернется в Казахстан в середине апреля – ожидаются резкие морозы до -8°С, ливни и снегопады

Фото: pixabay

Прогноз погоды по Казахстану на 14-16 апреля 2026 года предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет". Из него следует, что в ближайшие дни в стране ожидаются резкое похолодание, ливни, снегопады и гололед, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, понижение температуры воздуха ожидается: на западе ночью до +2+10°С , днем до +10+15°С ,

, днем , на севере ночью до -2-8°С , днем до 0+7°С ,

, днем , на юге ночью до +3+13°С, днем до +8+18°С. "В ближайшие дни жителей большинства регионов Казахстана ждет пасмурная и осадочная погода. В северных регионах столбики термометра опустятся ниже нуля, что приведет к возможному переходу дождя в снег, гололедным явлениям". Пресс-служба РГП "Казгидромет" По данным синоптиков, ожидаются: сильный дождь, град, шквал: 14-16 апреля – на западе,

16 апреля – на юге,

15-16 апреля – на севере, в центре страны, сильные осадки (дождь, снег): ночью 14 апреля – на востоке республики. "По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра", – добавили в пресс-службе РГП "Казгидромет". Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 13 апреля 2026 года. В нем синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в 15 областях Казахстана.

