Зима вернется в Казахстан в середине апреля – ожидаются резкие морозы до -8°С, ливни и снегопады
Прогноз погоды по Казахстану на 14-16 апреля 2026 года предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет". Из него следует, что в ближайшие дни в стране ожидаются резкое похолодание, ливни, снегопады и гололед, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно прогнозу, понижение температуры воздуха ожидается:
- на западе ночью до +2+10°С, днем до +10+15°С,
- на севере ночью до -2-8°С, днем до 0+7°С,
- на юге ночью до +3+13°С, днем до +8+18°С.
"В ближайшие дни жителей большинства регионов Казахстана ждет пасмурная и осадочная погода. В северных регионах столбики термометра опустятся ниже нуля, что приведет к возможному переходу дождя в снег, гололедным явлениям".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
По данным синоптиков, ожидаются:
сильный дождь, град, шквал:
- 14-16 апреля – на западе,
- 16 апреля – на юге,
- 15-16 апреля – на севере, в центре страны,
сильные осадки (дождь, снег):
- ночью 14 апреля – на востоке республики.
"По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра", – добавили в пресс-службе РГП "Казгидромет".
Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 13 апреля 2026 года. В нем синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в 15 областях Казахстана.
