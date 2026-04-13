Общество

Зима вернется в Казахстан в середине апреля – ожидаются резкие морозы до -8°С, ливни и снегопады

Фото: pixabay
Прогноз погоды по Казахстану на 14-16 апреля 2026 года предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет". Из него следует, что в ближайшие дни в стране ожидаются резкое похолодание, ливни, снегопады и гололед, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, понижение температуры воздуха ожидается:

  • на западе ночью до +2+10°С, днем до +10+15°С,
  • на севере ночью до -2-8°С, днем до 0+7°С,
  • на юге ночью до +3+13°С, днем до +8+18°С.
"В ближайшие дни жителей большинства регионов Казахстана ждет пасмурная и осадочная погода. В северных регионах столбики термометра опустятся ниже нуля, что приведет к возможному переходу дождя в снег, гололедным явлениям".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным синоптиков, ожидаются:

сильный дождь, град, шквал:

  • 14-16 апреля – на западе,
  • 16 апреля – на юге,
  • 15-16 апреля – на севере, в центре страны,

сильные осадки (дождь, снег):

  • ночью 14 апреля – на востоке республики.
"По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра", – добавили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 13 апреля 2026 года. В нем синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в 15 областях Казахстана.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
