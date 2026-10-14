48 учеников РФМШ в Алматы попали в больницу: школу закрыли после проверки Минздрава

Министерство здравоохранения (МЗ) Казахстана приняло оперативные меры после случаев кишечной инфекции в алматинском филиале Республиканской физико-математической школы (РФМШ), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 октября 2026 года, заявили в пресс-службе ведомства:

"Министерство здравоохранения РК организовало комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий после регистрации 48 случаев кишечной инфекции среди учащихся Республиканской физико-математической школы в Алматы. Проведена проверка пищеблока, выявлены нарушения санитарных требований, вынесено пять постановлений, введены ограничительные меры и проведена дезинфекция. Контактные лица взяты под медицинское наблюдение".

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК), специалисты обследовали пищеблок ТОО "Master Food", где выявлены нарушения требований к хранению продуктов, отбору суточных проб готовых блюд и организации питания.

"Для установления источника инфекции отобраны пробы воды и пищевой продукции, смывы, обследованы работники пищеблока. Лабораторные исследования продолжаются. По результатам проверки вынесено пять постановлений, предусматривающих приостановление деятельности школы и столовой, запрет реализации отдельных блюд, введение временных санитарных мер и изъятие молочной продукции без необходимых сопроводительных документов". Пресс-служба МЗ РК

Отмечается, что в здании интерната проведена дезинфекция. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением, часть детей изолирована в интернате в профилактических целях.

"По состоянию на 14 октября зарегистрировано 48 случаев заболевания. Все заболевшие госпитализированы, их состояние стабильное. Пациентов, нуждающихся в реанимационной помощи, нет. По итогам проверки материалы направлены в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия процессуального решения в установленном законодательством порядке". Пресс-служба МЗ РК

В связи с массовой госпитализацией учащихся ведомство сделало важное обращение.

"Минздрав напоминает предпринимателям об обязательном соблюдении санитарных требований при организации питания, включая закуп продукции у проверенных поставщиков, соблюдение условий хранения и приготовления пищи, наличие разрешительных документов и своевременное прохождение медицинских осмотров работниками". Пресс-служба МЗ РК

Подчеркивается, что ситуация находится на контроле Минздрава.

"Продолжаются эпидемиологическое расследование и необходимые мероприятия для защиты здоровья детей, установления причин заболевания и предупреждения новых случаев инфекции". Пресс-служба МЗ РК

Ранее сообщалось, что в Алматы с 12 по 14 октября 2026 года в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу госпитализированы 48 учащихся Республиканской физико-математической школы с признаками острой кишечной инфекции. Уточнялось, что еще 6 детей изолированы в интернате и находятся под медицинским наблюдением.