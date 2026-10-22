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Общество

Всех учеников РФМШ выписали из больницы в Алматы

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 11:57 Фото: Zakon.kz
В Алматы из Детской городской клинической инфекционной больницы (ДГКИБ) выписали всех 58 учеников Республиканской физико-математической школы (РФМШ), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 октября 2026 года, проинформировали в Управлении общественного здравоохранения (УОЗ) города:

"На сегодняшний день все учащиеся Республиканской физико-математической школы, госпитализированные в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу Алматы, выписаны после прохождения лечения. Всего с 12 октября 2026 года в стационар были госпитализированы 58 детей. Врачи оказали им необходимую медицинскую помощь и провели лечение в соответствии с клиническими протоколами".

В Алматы 12 октября 2026 года в Детскую инфекционную больницу госпитализировали учащихся РФМШ с признаками острой кишечной инфекции. Позднее стало известно, что число госпитализированных детей выросло.

В Минздраве сообщили, что по результатам проверки пищеблока были выявлены нарушения санитарных требований. Для установления источника инфекции отобрали пробы воды и пищевой продукции, смывы, обследовали работников пищеблока. Деятельность школы и столовой приостановлена, лабораторные исследования продолжаются.

В полиции Алматы сообщили, что по факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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