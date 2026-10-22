Всех учеников РФМШ выписали из больницы в Алматы

В Алматы из Детской городской клинической инфекционной больницы (ДГКИБ) выписали всех 58 учеников Республиканской физико-математической школы (РФМШ), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 октября 2026 года, проинформировали в Управлении общественного здравоохранения (УОЗ) города:

"На сегодняшний день все учащиеся Республиканской физико-математической школы, госпитализированные в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу Алматы, выписаны после прохождения лечения. Всего с 12 октября 2026 года в стационар были госпитализированы 58 детей. Врачи оказали им необходимую медицинскую помощь и провели лечение в соответствии с клиническими протоколами".

В Алматы 12 октября 2026 года в Детскую инфекционную больницу госпитализировали учащихся РФМШ с признаками острой кишечной инфекции. Позднее стало известно, что число госпитализированных детей выросло.

В Минздраве сообщили, что по результатам проверки пищеблока были выявлены нарушения санитарных требований. Для установления источника инфекции отобрали пробы воды и пищевой продукции, смывы, обследовали работников пищеблока. Деятельность школы и столовой приостановлена, лабораторные исследования продолжаются.

В полиции Алматы сообщили, что по факту массового отравления возбуждено уголовное дело.