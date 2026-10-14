Около 50 учеников РФМШ попали в больницу в Алматы

В Алматы в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу (ДГКИБ) попали десятки учащихся Республиканской физико-математической школы (РФМШ). Информация появилась в социальных сетях. Ее подтвердили в Управлении общественного здравоохранения (УОЗ) города, сообщает Zakon.kz.

Так, накануне в Threads пользователь под ником amure_qaz02 оставил гневный пост-обращение.

"РФМШ Алматы позор! Куда вы смотрите?! У меня племянники попали в больницу! Не только мои, но и у других родителей дети попали в больницы! Говорят, отравление! У некоторых кишечная палочка! Сегодня сказали что на 3 дня всю школу отправили в карантин! Почему нигде ничего не говорите?! Около 50 школьников попали в больницу!" – следует из обращения за 13 октября 2026 года.

За официальным комментарием сегодня, 14 октября, редакция обратилась в пресс-службу УОЗ Алматы, где нам сообщили следующее:

"В период с 12 по 14 октября 2026 года в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу госпитализированы 48 учащихся Республиканской физико-математической школы с признаками острой кишечной инфекции. Еще 6 детей изолированы в интернате и находятся под медицинским наблюдением. Всем детям оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Для их лечения созданы все необходимые условия, пациенты находятся под постоянным наблюдением медицинских специалистов".

На данный момент, как заверили в ведомстве, состояние госпитализированных детей – стабильное.

"Случаев, требующих реанимационных мероприятий, нет", – добавили в пресс-службе Управления общественного здравоохранения Алматы.

Также случившееся прокомментировали в больнице.

"Постановлением Департамента санитарно-эпидемиологического контроля работа школы, интерната и пищеблока временно приостановлена. В настоящее время специалисты проводят проверку и отобрали пробы для лабораторных исследований. Ситуация находится на контроле соответствующих служб". ГКП на ПХВ "Детская городская клиническая инфекционная больница" Алматы УОЗ Алматы

В начале июле 2026 года стало известно, что в частном образовательно-оздоровительном центре в районе Биржан сал Акмолинской области шестерых отдыхающих из Астаны, Караганды и Кокшетау госпитализировали с признаками пищевого отравления. Их беспокоили рвота, высокая температура и диарея. Полицией было возбуждено уголовное дело.