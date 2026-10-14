Как в Казахстане будут определять нуждаемость семей: в Минтруда объяснили новый подход

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев 14 октября 2026 года на пленарном заседании Курултая рассказал, какие данные будут учитывать при определении уровня благосостояния семьи и назначении мер господдержки, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Наталья Рамазанова уточнила у министра труда, как будут определять семьи категорий А и Б при переходе к адресной соцподдержке и насколько быстро будет меняться их статус в Цифровой карте семьи при ухудшении материального положения.

"Действительно, в социальной сфере внедрен принцип нуждаемости, предусматривающий оказание господдержки исключительно для нуждающихся категорий граждан. Если говорить о самом механизме, то категории определяются по совокупности данных о всей семье и домохозяйствах. Здесь не учитывается только один какой-то признак, например, зарплата или имущество. Тут важно понимать, что Цифровая карта семьи собирает сведения из государственных баз данных и оценивает домохозяйства по восьми основным направлениям – там более 50 признаков. Туда входят занятость, доходы, движимое, недвижимое имущество, закредитованность, образование и так далее. На основании этой общей картины материального и социального положения домохозяйства система определяет категорию для домохозяйства", – ответил Аскарбек Ертаев.

Министр подчеркнул, что к категории А относятся граждане с высоким уровнем доходов, а к категории Б – граждане с достаточным уровнем благосостояния.

"Согласно закону, с 1 января 2027 года банки второго уровня с согласия самого получателя и членов семьи будут представлять данные по банковским счетам и депозитам. В рамках данной работы будут также учитываться и доходы, и расходы. Насколько оперативно теперь система будет определять каждое домохозяйство, если при интеграции с 30 базами данных она обновляется на ежедневной основе, а категории определяются ежемесячно. Если семья в октябре была в категории Б и в силу каких-то определенных рисков в декабре перешла в категорию С, то проактивно данному домохозяйству сразу назначаются меры господдержки. Это позволяет регулярно актуализировать сведения и учитывать материальное и социальное положение домохозяйств. И своевременно реагировать, и пересматривать их уровень благосостояния", – объяснил Аскарбек Ертаев.

Ранее министр финансов Казахстана Мади Такиев рассказал об исполнении расходов бюджета и назвал объем средств, направленных на пенсии, пособия и поддержку регионов.