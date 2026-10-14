48 учеников РФМШ в Алматы попали в больницу: возбуждено уголовное дело

В Алматы по факту массового отравления в Республиканской физико-математической школе возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 октября 2026 года, заявили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города:

"По данному факту отделом полиции при УП Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. В результате комплекса следственных мероприятий, в том числе на основании заключения проверки СЭС, будут установлены обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение".

Ранее сообщалось, что в Алматы с 12 по 14 октября 2026 года в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу госпитализированы 48 учащихся Республиканской физико-математической школы с признаками острой кишечной инфекции. Уточнялось, что еще 6 детей изолированы в интернате и находятся под медицинским наблюдением.

В Минздраве сообщили, что по результатам проверки пищеблока были выявлены нарушения санитарных требований. Также для установления источника инфекции отобраны пробы воды и пищевой продукции, смывы, обследованы работники пищеблока. Деятельность школы и столовой приостановлена, лабораторные исследования продолжаются.