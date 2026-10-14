Уменьшение расходов на социальную сферу объяснили в Миннацэкономики

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 14 октября 2026 года на брифинге в Курултае объяснил уменьшение расходов на социальную сферу в проекте республиканского бюджета на 2027 год, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сильного сокращения расходов не планируется.

"В проекте республиканского бюджета расходы на социальную сферу прописаны в размере 10,5 трлн тенге, а в бюджете 2026 года эти расходы были заложены в размере 10,7 трлн тенге", – сказал Жумангарин.

По его словам, это связано прежде всего с переносом первичной медико-санитарной помощи в систему ОСМС из ГОБМП.

"Это процесс будет идти несколько лет, но он избавляет от перераспределения ресурсов. Потому что система социального страхования – за счет работодателя. Это и есть оптимизация бюджета", – добавил министр.

Ранее мы писали, что в Курултае в первом чтении одобрили проект республиканского бюджета на 2027-2029 годы.