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Общество

Кому в Алматы положены скидки на оплату за вывоз мусора: устранены нарушения прав

Мусор, мусорка, мусорные контейнеры, контейнеры для мусора, отходы, контейнеры для отходов, мусорные баки, мусорный бак, вывоз мусора, мусоровоз, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 13:31 Фото: Zakon.kz
В Алматы прокуроры обнаружили нарушения соблюдения прав социально-уязвимых категорий населения на получение льгот при оплате услуг по вывозу мусора, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре города 14 октября 2026 года рассказали, что по итогам рассмотрения акта прокурорского надзора внесены изменения в решение маслихата Алматы "Об утверждении тарифов для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО)", предусматривающие льготы для отдельных категорий граждан.

"В частности, участники Великой Отечественной войны освобождены от оплаты услуг по вывозу ТБО. Для лиц, приравненных к ним, лиц с инвалидностью первой группы, инвалидов детства, родителей и законных представителей детей с инвалидностью, а также детей-сирот установлена скидка 50%. Для лиц с инвалидностью второй группы и других социально уязвимых категорий граждан предусмотрена скидка 25%", – сообщили в надзорном органе.

Для получения этих льгот необходимо обратиться в организации, осуществляющие вывоз твердых бытовых отходов.

В Казахстане между тем меняют подход к назначению и выплатам пособий. Подробно об этом – здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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