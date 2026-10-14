От дипломатии доверия к новым производствам: что открывает Казахстану визит короля Бельгии

Политолог и член Қазақстан Халық Кеңесі Борис Поломарчук поделился с Zakon.kz своим мнением о значимости для нашей страны государственного визита короля Бельгии, его предварительных итогах, а также о том, как личная дипломатия президента расширяет международные возможности Казахстана.

По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстан прибыла представительная бельгийская делегация, объединившая государственных деятелей, предпринимателей, руководителей университетов и представителей научного сообщества. Такой состав отражает стремление сторон наполнить политический диалог конкретным экономическим, технологическим и образовательным содержанием.

– Государственный визит короля Филиппа стал первым в истории двусторонних отношений на таком уровне. Борис Викторович, с учетом особой роли Брюсселя в европейской политике насколько этот визит демонстрирует возможности личной дипломатии главы государства в укреплении международных позиций Казахстана?

– Я бы рассматривал государственный визит короля Филиппа значительно шире, чем событие исключительно в казахстанско-бельгийских отношениях. Бельгия, несмотря на сравнительно небольшую территорию, обладает значительным политическим и экономическим влиянием.

Брюссель фактически является одной из столиц современной Европы. Здесь расположены важнейшие институты Европейского союза, штаб-квартира НАТО и представительства многочисленных международных организаций. Поэтому визит бельгийского монарха в Астану имеет значение не только для двух государств, но и для более широкого круга европейских политических и деловых партнеров.

Именно здесь, на мой взгляд, наиболее отчетливо проявляется роль личной дипломатии президента Касым-Жомарта Токаева.

Современная президентская дипломатия не ограничивается переговорами между руководителями государств. Благодаря международному авторитету Токаева, сформировавшимся контактам и отношениям доверия Казахстан получает дополнительные возможности для расширения сотрудничества.

Нужно учитывать геополитическое положение нашей страны. Казахстан находится на пересечении Европы и Азии, взаимодействует с крупнейшими мировыми центрами силы. В таких условиях последовательное расширение круга международных партнеров является одним из важнейших условий устойчивого развития.

И нынешний визит короля Бельгии весьма показателен. Президент Токаев последовательно укрепляет европейское направление внешней политики Казахстана, одновременно сохраняя широкую систему международных связей. Причем особенно важно, что речь идет не только о межгосударственных контактах. В составе бельгийской делегации представлены крупный бизнес, университеты, научные учреждения и технологические компании.

Таким образом, политический диалог сопровождается возможностями для развития экономического, образовательного и научного взаимодействия.

– На совместном брифинге президент Токаев обратил внимание на созвучие бельгийского девиза "L’union fait la force", означающего "В единстве сила", и казахской мудрости "Бірлік бар жерде тірлік бар". Король Филипп поддержал этот культурный диалог, упомянув Абая и завершив свое выступление пожеланием "Шанырағыңыз биік болсын". Насколько значим такой подход президента, при котором укрепление международных отношений основывается не только на экономических интересах, но и на общих ценностях?

– На мой взгляд, это один из наиболее содержательных моментов всего государственного визита.

Дипломатия, безусловно, развивается на основе политических договоренностей, экономических интересов и долгосрочных проектов. Но устойчивое стратегическое партнерство предполагает еще и взаимное доверие, уважение к культурным особенностям и понимание ценностей друг друга.

Экономические отношения могут складываться вокруг торговли, инвестиций или транспортных маршрутов. Однако для их долгосрочного развития необходимо, чтобы партнеры понимали подходы друг друга к общественному устройству, международному взаимодействию и вопросам стабильности.

В данном случае президент Токаев очень точно определил важную точку соприкосновения между Казахстаном и Бельгией.

Бельгия представляет собой государство со сложным внутренним устройством, различными языковыми сообществами, политическими традициями и региональными особенностями. При этом единство остается одним из фундаментальных принципов ее государственного развития.

Казахстан также является многообразным обществом, для которого сохранение общественного согласия имеет особое значение.

Поэтому проведенная главой государства параллель между бельгийским девизом и казахской мудростью выглядит содержательной и закономерной. Она позволяет показать общность подходов двух стран к вопросам единства и взаимного уважения.

– Президент Касым-Жомарт Токаев и король Филипп приняли Совместное заявление, охватывающее критически важные минералы, промышленность, энергетику, транспорт, цифровизацию и научное сотрудничество. Какие возможности открывает такая дипломатическая основа для расширения экономического взаимодействия с Бельгией и Европейским союзом?

– Отношения Казахстана и Бельгии обладают благоприятными политическими предпосылками для дальнейшего развития экономического сотрудничества.

Как подчеркнули руководители двух стран, двусторонние отношения не отягощены серьезными политическими разногласиями или нерешенными вопросами. Это позволяет партнерам сосредоточиться на расширении взаимовыгодного взаимодействия.

Совместное заявление президента Токаева и короля Филиппа показывает, насколько широкими стали направления сотрудничества.

Сегодня это не только традиционная торговля. Документ охватывает критически важные минералы, промышленность, машиностроение, энергетику, транспорт, логистику, цифровизацию, искусственный интеллект и другие перспективные сферы.

Наша страна обладает географическими преимуществами и возможностями для участия в развитии новых транспортных маршрутов, производственных цепочек и направлений технологической кооперации.

Отдельного внимания заслуживает сотрудничество в сфере критически важных минералов.

Для европейской промышленности эти ресурсы имеют большое значение. Они используются в производстве аккумуляторов, электроники, оборудования для возобновляемой энергетики и других современных технологий.

Казахстан располагает соответствующей минерально-сырьевой базой, а европейские партнеры обладают технологическими и инвестиционными возможностями.

Поэтому здесь формируется взаимный экономический интерес. Европейским компаниям важны устойчивые источники поставок и надежные партнеры, а Казахстан заинтересован в привлечении современных технологий, развитии глубокой переработки и расширении промышленного производства.

– Король Филипп положительно оценил развитие Казахстана, отметив конституционную реформу, современную инфраструктуру, уровень образования населения и достижения в цифровизации. Какую роль играет международное признание казахстанских реформ и какие практические результаты позволяют наиболее объективно оценить эффективность государственной политики?

– Положительная оценка короля Филиппа имеет важное значение для международного восприятия Казахстана.

Она свидетельствует о внимании зарубежных партнеров к тем изменениям, которые происходят в нашей стране, включая институциональные преобразования, развитие цифровизации и модернизацию экономики. При этом результативность любой государственной реформы необходимо рассматривать с нескольких сторон.

Я бы выделил два основных критерия: внешний и внутренний. Внешний связан с тем, насколько Казахстан становится понятным, привлекательным и предсказуемым партнером для инвесторов, международных организаций и других государств.

Внутренний критерий отражает то, насколько осуществляемые преобразования способствуют улучшению качества жизни граждан, развитию инфраструктуры и повышению эффективности государственных институтов.

Именно сочетание этих результатов позволяет наиболее объективно оценивать проводимые реформы.

– С 2005 года бельгийские инвестиции в Казахстан превысили 15 млрд долларов. На фоне проводимой в Казахстане политики развития обрабатывающей промышленности какие направления способны обеспечить наибольшую практическую отдачу и по каким показателям следует оценивать результаты нынешнего государственного визита?

– На мой взгляд, это один из главных вопросов нынешнего государственного визита.

Сегодня эффективность дипломатии во многом определяется тем, насколько достигнутые политические договоренности способствуют развитию экономики.

Бельгийские инвестиции в экономику Казахстана, превысившие 15 млрд долларов с 2005 года, подтверждают наличие серьезной основы для дальнейшего партнерства. Однако теперь задача заключается в переходе к новому качеству экономического взаимодействия.

Казахстан последовательно меняет подход к привлечению иностранных инвестиций. Все большее значение приобретает не только объем капитала, но и его практическая отдача.

Инвестиции должны способствовать внедрению новых технологий, созданию производств, развитию экспорта, появлению рабочих мест и повышению квалификации отечественных специалистов. Именно такой подход соответствует приоритетам экономической политики нашего государства.

Правительство Казахстана уделяет особое внимание развитию обрабатывающей промышленности. И это, на мой взгляд, очень важное направление.

Безусловно, добывающий сектор сохранит свою роль в национальной экономике, поскольку Казахстан располагает значительными природными ресурсами, которые необходимо эффективно использовать.

Однако одновременно важно и увеличивать глубину переработки, и расширять выпуск готовой продукции, и создавать высокотехнологичные производства. В этой связи привлечение иностранных инвесторов может стать одним из инструментов достижения данных целей.

В Казахстане уже реализуются масштабные индустриальные проекты, формируется основа для дальнейшего расширения промышленного производства. Поэтому сотрудничество с Бельгией представляет особый интерес с точки зрения привлечения дополнительных технологий и компетенций.

Я бы выделил четыре перспективных направления: критически важные минералы, технологии, логистику и знания. Это соответствует стратегической задаче диверсификации казахстанской экономики.

Сегодня Казахстан выступает не только в качестве государства, заинтересованного в привлечении европейского капитала. Наша страна самостоятельно предлагает перспективные инвестиционные проекты, производственные возможности и условия для выхода на рынки Центральной Азии.

На мой взгляд, это один из значимых результатов последовательной внешней политики президента Токаева и развития инвестиционного потенциала Казахстана.