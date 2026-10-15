От дипломатии к инвестициям: эксперт оценил визит короля и королевы Бельгии в Казахстан

Визит короля Филиппа и королевы Матильды в Казахстан открывает новые возможности для сотрудничества в сфере инвестиций, технологий и логистики. Эксперт поделился мнением с Zakon.kz о том, почему Бельгия заинтересована в партнерстве с Астаной и что это даст стране.

Государственный визит короля бельгийцев Филиппа и королевы Матильды в Казахстан 11-14 октября стал одним из заметных дипломатических событий осени не только в Казахстане, но и на всем Евразийском пространстве.

Депутат Курултая Максим Рожин считает, что его значение выходит далеко за рамки протокольных встреч и торжественных церемоний.

"Речь идет о расширении европейского направления внешней политики Казахстана, привлечении инвестиций, развитии транспортных коридоров и формировании новых технологических партнерств. В условиях усиливающейся геополитической конкуренции Казахстан стремится укреплять отношения с государствами, способными предложить не только инвестиционный капитал, но и современные технологии, производственные компетенции и доступ к международным рынкам. Именно с этой точки зрения следует рассматривать визит бельгийских монархов", – сказал депутат.

Он также подчеркнул: для начала необходимо отметить, что король и королева бельгийцев прибыли в Казахстан и Центральную Азию впервые в истории с государственным визитом. Президент Касым-Жомарт Токаев лично встретил высоких гостей в аэропорту Астаны, после чего состоялись официальные переговоры на высшем уровне.

Экономические интересы сторон

По его словам, для Бельгии и всего ЕС сейчас критически важно снизить зависимость от Китая и США в поставках сырья для высокотехнологичной промышленности. Казахстан обладает огромными запасами критически важных минералов – редкоземельных металлов, необходимых для производства процессоров, электромобилей и "зеленой" энергетики. Однако Астана принципиально уходит от роли исключительно сырьевого поставщика.

"Страна заинтересована в глубокой переработке добытых ресурсов внутри республики и экспорте готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Именно поэтому в переговорном процессе Казахстан делает жесткий акцент на трансфере передовых технологий, локализации совместных производств и привлечении качественных бельгийских инвестиций, объем которых с 2005 года уже превысил 15 млрд долларов". Максим Рожин

Нельзя забывать и о том, что Бельгия является одним из мощнейших логистических узлов Европы, располагая крупнейшими портами, развитой сетью железных и автомобильных дорог, подчеркнул эксперт.

Также он считает, что партнерство с Бельгией дает нашей стране экспертизу и европейские инвестиции для того, чтобы превратить Казахстан в главный сухопутный мост между Азией и ЕС. Для Бельгии же важен сухопутный транзит в Юго-Восточную Азию в связи с высокой нестабильностью и удорожанием морских перевозок.

"Президент Казахстана в своем выступлении на Деловом совете обозначил заинтересованность в установлении практического партнерства между портами Антверпен-Брюгге, Актау и Курык. С аналитической точки зрения это один из наиболее перспективных элементов двусторонней повестки. Развитие такого сотрудничества потенциально позволит расширить логистические возможности казахстанских экспортеров, повысить эффективность перевозок и укрепить участие страны в международных производственно-торговых цепочках". Максим Рожин

Отдельное место в переговорах заняли цифровизация, искусственный интеллект и передовые технологии.

Как отметил депутат, казахстанская сторона обозначила перспективы сотрудничества в рамках инициатив AlemAI и Alatau City. Интерес также представляет бельгийский опыт исследований в области полупроводников.

"В совместном заявлении двух стран зафиксирована заинтересованность в развитии взаимодействия в области искусственного интеллекта, больших данных, облачных технологий, суперкомпьютерной инфраструктуры и центров обработки данных. Это направление важно рассматривать в контексте долгосрочной конкурентоспособности казахстанской экономики". Максим Рожин

Вместе с тем он считает, что современная промышленная политика все в большей степени зависит от технологических компетенций, качества инженерного образования и способности бизнеса внедрять инновационные решения. Поэтому потенциальная ценность казахстанско-бельгийского партнерства заключается не только в создании новых предприятий, но и в развитии научно-технической среды.

"Государственный визит короля Филиппа и королевы Матильды продемонстрировал заинтересованность и Казахстана, и Бельгии в расширении сотрудничества сразу по нескольким стратегически важным направлениям", – добавил эксперт.

По итогам визита было подписано 16 документов о сотрудничестве, 9 из которых относятся к агропромышленному комплексу.

"Достигнутые договоренности охватывают поставки сельскохозяйственной продукции, внедрение передовых технологий, развитие перерабатывающих производств, строительство и медицинские технологии. Одним из ключевых результатов стали шесть соглашений бельгийских компаний Vandeputte, Scaldis и Linagro о закупке казахстанских семян льна", – пояснил депутат.

С компанией De Smet подписано рамочное соглашение по инжинирингу и оборудованию для завода глубокой переработки пшеницы в Костанайской области. С Desmet Ballestra заключено соглашение о поставке оборудования для расширения завода по рафинации растительных масел в Петропавловске, а с Dewulf – о модернизации картофелеводства.

Сотрудничество также охватывает строительство и здравоохранение. Казахстанская ARTEX Holding и бельгийская DOREARCHITECTURE договорились о создании в Казахстане завода по производству экологичных сборных домов с последующим экспортом модулей в Европу.

В сфере медицинских технологий AlatauCity и компания Ion Beam Applications (IBA) приступают к разработке технико-экономического обоснования проекта протонной терапии, перечислил достигнутые договоренности Максим Рожин.

Человеческий капитал, общественная стабильность и защита прав инвесторов

Важным местом в выступлении Касым-Жомарта Токаева на заседании Делового совета стало внимание к развитию человеческого капитала, отметил депутат.

"Президент подчеркнул, что при оценке специалистов, приезжающих работать в республику, ключевое значение имеют их интеллектуальные способности и компетенции, а не этническая принадлежность. Эта позиция напрямую отражает фундаментальный для Казахстана принцип "Единство в многообразии", – подчеркнул Рожин.

По его мнению, для многонационального государства вопросы общественного согласия имеют не только внутреннее, но и стратегическое внешнеполитическое измерение.

"Стабильная социальная среда, предсказуемые правила игры и уважение к культурному разнообразию ощутимо повышают привлекательность Казахстана для международных инвесторов, исследователей, туристов и высококвалифицированных специалистов", – добавил он.

Вместе с тем само по себе общественное согласие не гарантирует автоматического притока капитала. Оно должно подкрепляться эффективными институтами, жесткой защитой частной собственности и реальным верховенством закона, подчеркнул депутат.

"В этом контексте дипломатическая повестка Астаны неразрывно связана с масштабной внутренней модернизацией, правовой фундамент которой заложила новая Конституция, вступившая в силу 1 июля 2026 года. Основной закон страны зафиксировал глубокую перезагрузку нормативной архитектуры, превратившись в ключевой инструмент практической защиты граждан и бизнеса". Максим Рожин

Особое значение для международных партнеров имеет конституционное закрепление равной защиты всех форм собственности и свободы предпринимательской деятельности.

"Провозглашенный государством курс на человекоцентричность подкреплен работающими правовыми институтами – от укрепления независимости судебной системы до механизмов прямой защиты прав через Конституционный суд. Предлагая зарубежному капиталу предсказуемую и безопасную деловую гавань, Казахстан опирается на верховенство права как на высший гарант любых долгосрочных соглашений", – считает эксперт.

Подводя итог, депутат отметил, что первый в истории государственный визит короля Филиппа и королевы Матильды в Казахстан имеет важное дипломатическое значение.

"В целом, первый в истории государственный визит короля Филиппа и королевы Матильды в Казахстан завершился с очевидным успехом, зафиксировав переход от чисто дипломатического символизма к предметному экономическому прагматизму. Сам формат государственного визита имеет важное дипломатическое значение". Максим Рожин

Он отметил, что это демонстрирует высокий уровень политического внимания к двусторонним отношениям и создает условия для активизации сотрудничества между государственными институтами, деловыми кругами и научным сообществом.

"В дипломатии статус визита решает все. Приезд монарха – это высший уровень межгосударственного признания. Поскольку Брюссель является политическим сердцем Европейского союза и НАТО, Казахстан укрепляет прямой канал связи с главным центром принятия решений в Европе. Личный авторитет и выстроенные связи президента Токаева позволяют Астане продвигать свои интересы в ЕС на очень высоком уровне. Исключительно представительный состав бельгийской делегации из 110 человек, включавший глав правительств регионов Бельгии, топ-менеджеров транснациональных компаний и ректоров ведущих вузов, наглядно продемонстрировал высокий уровень заинтересованности Брюсселя". Максим Рожин

Бельгия видит в Астане надежного партнера и готова инвестировать не просто в добычу сырья, а в трансфер технологий, совместные проекты в сфере искусственного интеллекта, возобновляемой энергетики и развитие Среднего коридора. Итоги этого визита заложили прочный фундамент для вывода двусторонних отношений на качественно новый, стратегический уровень.

Ранее были подведены итоги визита короля и королевы Бельгии в Алматы.