"Придаст мощный импульс": Токаев высказался о визите короля и королевы Бельгии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел краткую беседу с королем бельгийцев Филиппом, прибывшим в Астану с государственным визитом вместе с королевой Матильдой, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды. По их данным, в зале прибытия аэропорта состоялась краткая беседа президента Казахстана с высокими гостями.

Глава государства тепло приветствовал визит короля и королевы бельгийцев, подчеркнув его историческое значение для укрепления казахско-бельгийских отношений.

"Казахстан очень рад принимать ваш визит. Вы прибыли в исключительно важный период развития нашего государства. В целом, мы успешно развиваемся, растет наша экономика. Без преувеличения можно сказать, что ваш визит придаст мощный импульс двусторонним отношениям", – отметил президент.

В свою очередь король Филипп поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и выразил уверенность в успешном проведении предстоящих переговоров, отметив их значимость для углубления многопланового партнерства двух стран.

"Благодарю Вас за столь теплый прием, который Вы оказали нам с самого начала, уже у трапа самолета, сразу после нашего приземления. Мы очень рады находиться здесь в течение трех полных дней и надеемся как можно ближе познакомиться с Вашей страной", – сказал король бельгийцев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев лично встретил в столичном аэропорту высоких гостей.

Добавим, что король Филипп и королева Матильда находятся в Казахстане с 11 по 14 октября 2026 года по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, 4-е заседание Делового совета "Казахстан – Бельгия" и Форум ректоров вузов двух стран.

По итогам визита ожидается принятие Совместного заявления и подписание целого ряда двусторонних документов.