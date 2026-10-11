"Придаст мощный импульс": Токаев высказался о визите короля и королевы Бельгии
Об этом 11 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды. По их данным, в зале прибытия аэропорта состоялась краткая беседа президента Казахстана с высокими гостями.
Глава государства тепло приветствовал визит короля и королевы бельгийцев, подчеркнув его историческое значение для укрепления казахско-бельгийских отношений.
"Казахстан очень рад принимать ваш визит. Вы прибыли в исключительно важный период развития нашего государства. В целом, мы успешно развиваемся, растет наша экономика. Без преувеличения можно сказать, что ваш визит придаст мощный импульс двусторонним отношениям", – отметил президент.
В свою очередь король Филипп поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и выразил уверенность в успешном проведении предстоящих переговоров, отметив их значимость для углубления многопланового партнерства двух стран.
"Благодарю Вас за столь теплый прием, который Вы оказали нам с самого начала, уже у трапа самолета, сразу после нашего приземления. Мы очень рады находиться здесь в течение трех полных дней и надеемся как можно ближе познакомиться с Вашей страной", – сказал король бельгийцев.
Ранее Касым-Жомарт Токаев лично встретил в столичном аэропорту высоких гостей.
Добавим, что король Филипп и королева Матильда находятся в Казахстане с 11 по 14 октября 2026 года по приглашению Касым-Жомарта Токаева.
В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, 4-е заседание Делового совета "Казахстан – Бельгия" и Форум ректоров вузов двух стран.
По итогам визита ожидается принятие Совместного заявления и подписание целого ряда двусторонних документов.