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Общество

Дожди отменяются: жителей Астаны, Алматы и Шымкента обрадовали прогнозом на 15-17 октября

Осень, осенняя погода, желтые листья, осенний сезон, осенний лес, лес осенью, осень в лесу, осень в горах, горы, природа Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 14:27 Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
Синоптики РГП "Казгидромет" обновили прогноз погоды на 15, 16 и 17 октября 2026 года. Согласно ему, дожди отменяются. Жителей Алматы и Шымкента и вовсе ждут солнечные дни, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 15 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер может подняться до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +6+8°С.
  • 16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +8+10°С.
  • 17 октября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра составят 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +9+11°С.

Алматы

  • 15 октября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра усилятся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +16+18°С.
  • 16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +12+14°С.
  • 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +14+16°С.

Шымкент

  • 15 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +23+25°С.
  • 16 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С.
  • 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер может подняться до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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