Дожди отменяются: жителей Астаны, Алматы и Шымкента обрадовали прогнозом на 15-17 октября

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Синоптики РГП "Казгидромет" обновили прогноз погоды на 15, 16 и 17 октября 2026 года. Согласно ему, дожди отменяются. Жителей Алматы и Шымкента и вовсе ждут солнечные дни, сообщает Zakon.kz.

Астана 15 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер может подняться до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +6+8°С.

16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +8+10°С.

17 октября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра составят 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +9+11°С. Алматы 15 октября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра усилятся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +16+18°С.

16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +12+14°С.

17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +14+16°С. Шымкент 15 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +23+25°С.

16 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С.

17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер может подняться до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С. Материал по теме Жара до +37°C и побитые рекорды: итоги аномально теплого сентября в Казахстане О погоде по всему Казахстану на сегодня, 14 октября 2026 года, можно прочитать тут.

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