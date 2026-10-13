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Общество

Густой туман и шквалистый ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Туман, горная местность, туман в горах, облака, облачность, горы, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 21:07 Фото: Zakon.kz
В ряде регионов Казахстана на 14 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области ночью и утром на севере, востоке ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, во второй половине дня на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман, днем порывы ветра 15 м/с.

В области Улытау на западе, юге, в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области на востоке ожидается ветер северный, северо-восточный, порывы 18 м/с.

В Атырауской области днем на севере, востоке ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге – чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

В Павлодарской области ночью и утром на севере, в центре ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на западе, севере области порывы 18 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

В Мангистауской области днем в центре ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем на юге, в центре ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ночью и утром на юге, севере ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на западе, севере ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре – высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с.

В Актюбинской области ночью и утром на севере ожидается туман. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре – чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, юге ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром на севере, юге, востоке ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

О том, какие сюрпризы принесет погода 14, 15 и 16 октября 2026 года в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать здесь.

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Канат Болысбек
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