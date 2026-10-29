Синоптики раздумали: дождь и заморозки в Алматы отменяются
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Ранее синоптики РГП "Казгидромет" прогнозировали в пятницу, 30 октября 2026 года, дождь в Алматы. Однако, согласно, новому прогнозу осадков не будет. Также известно, какая погода ждет жителей Астаны и Шымкента с 30 октября по 1 ноября, сообщает Zakon.kz.
Астана
- 30 октября: переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег). Днем ветер может подняться до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +7...+9°С.
- 31 октября-1 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +9...+11°С.
Алматы
- 30-31октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +12...+14°С.
- 1 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +12...+14°С.
Шымкент
- 30 октября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +17...+19°С.
- 31 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +20...+22°С.
- 1 ноября: переменная облачность, без осадков. Днем ветер может подняться до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +18...+20°С.
Прогноз на три дня – с 29 по 31 октября – по всей стране можно прочитать по этой ссылке.
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