Казахстанец, который никогда не учился вождению, сел пьяным за руль

В Кокшетау сотрудники батальона патрульной полиции остановили автомобиль Lada Priora под управлением 21-летнего местного жителя, совершившего сразу два грубых нарушения ПДД. Об этом 11 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

При проверке документов полицейские усомнились в трезвости водителя, почувствовав резкий запах алкоголя. Молодого человека направили на медицинское освидетельствование, которое официально подтвердило состояние опьянения.

При последующей проверке по базам данных выяснилась еще одна деталь: нарушитель никогда в жизни не получал водительского удостоверения и даже не обучался вождению.

"К ответственности также привлекли брата нарушителя, который передал ему право управления автомобилем, несмотря на отсутствие у молодого человека водительских прав", – говорится в сообщении.

В правоохранительных органах напомнили, что пьяный и неопытный водитель за рулем представляет прямую угрозу жизни и здоровью окружающих.

"Не менее важно не допускать к вождению лиц, не имеющих водительского удостоверения. Ответственность за безопасность на дороге начинается с личного выбора каждого участника движения", – добавили в полиции.

А 8 октября 2026 года стало известно, что казахстанец остался без машины, потому что позволил пассажиру открыть переднюю дверь и высунуться из салона во время движения.