Одни данные вместо бумажных документов: в Казахстане внедряют новую платформу для поддержки детей

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения (МП) РК в рамках реализации Концепции "Дети Казахстана" на 2026-2030 годы внедряет государственную цифровую платформу "Balazhan", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 октября, проинформировали в пресс-службе Минпросвещения:

"Основная цель платформы – своевременное выявление детей, нуждающихся в особом внимании, и организация необходимой помощи. "Balazhan" не предусматривает введения новых требований по сбору информации о детях и их семьях. Сведения, которые ранее педагоги вели в бумажных документах и различных информационных системах, теперь будут объединены на единой цифровой платформе".

В ведомстве заверили, что первичные данные вносятся в платформу один раз, а в дальнейшем обновляются только по мере необходимости.

"Это позволит сократить объем бумажной документации, облегчить работу педагогов и улучшить взаимодействие между специалистами". Пресс-служба МП РК

Как сообщается, "Balazhan" является модулем Национальной образовательной базы данных. Защита персональных данных детей обеспечивается в соответствии с требованиями законодательства.

"Новая система направлена на обеспечение непрерывного сопровождения детей, нуждающихся в поддержке, и повышение эффективности оказываемой им помощи", – уточнили в пресс-службе МП РК.

Ранее сообщалось, что министр просвещения приказом утвердил Правила использования абонентского устройства сотовой связи обучающимися и воспитанниками в организациях среднего образования. Соответствующий приказ введен в действие с 9 октября 2026 года. Подробнее о том, когда и как ученики школ могут использовать мобильные телефоны, можете узнать здесь.