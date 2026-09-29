Когда и как ученики школ могут использовать мобильные телефоны: приняты правила

Министр просвещения приказом от 24 сентября 2026 года утвердил Правила использования абонентского устройства сотовой связи обучающимися и воспитанниками в организациях среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок использования абонентского устройства сотовой связи обучающимися и воспитанниками в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности.

Использование мобильного телефона обучающимся или воспитанником во время учебного процесса допускается:

в учебных целях по указанию педагога, когда его использование необходимо для выполнения учебного задания;

при возникновении обстоятельств, создающих угрозу жизни или здоровью обучающегося, воспитанника либо иных лиц;

при необходимости использования абонентского устройства сотовой связи по состоянию здоровья обучающегося или воспитанника.

До начала учебного занятия ученик переводит свой телефон в беззвучный режим с отключением вибрации и звуковых сигналов либо выключает его.

Во время учебного занятия абонентское устройство сотовой связи не используется за исключением случаев, указанных выше.

При наличии возможности школа вправе определять специально оборудованные места для размещения абонентских устройств сотовой связи. При наличии таких мест порядок их использования и меры по обеспечению сохранности размещенных в них устройств определяются Правилами внутреннего распорядка организации образования.

При использовании мобильного телефона в учебных целях педагог:

определяет учебное задание, для выполнения которого необходимо использование телефона;

до начала использования телефона разъясняет ученикам содержание учебного задания, порядок и продолжительность использования устройства;

разъясняет требования к самостоятельному выполнению учебного задания и допустимые способы использования телефона при его выполнении;

дает указание о начале и прекращении использования телефона.

В свою очередь, ученик:

использует мобильный телефон исключительно для выполнения учебного задания, определенного педагогом;

соблюдает определенные педагогом порядок и продолжительность его использования;

самостоятельно выполняет учебное задание с соблюдением определенных педагогом условий;

прекращает использование телефона по указанию педагога.

Также правилами установлено, что использование функций фото-, аудио- и видеозаписи при выполнении учебного задания допускается по указанию педагога с соблюдением законодательства о персональных данных и их защите, а также требований о защите частной жизни и права на собственное изображение.

При этом организационные вопросы определяются Правилами внутреннего распорядка организации образования.

Правилами внутреннего распорядка организации образования определяется порядок передачи срочной информации между родителями или иными законными представителями и обучающимся или воспитанником во время учебного процесса, в том числе абонентский номер школы, используемый для этих целей.

Школа обязана довести до родителей и учеников требования Правил, требования внутреннего распорядка, а также номер телефона школы для передачи информации между родителями и учениками во время учебного процесса.

Приказ вводится в действие с 9 октября.