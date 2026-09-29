#Гордость Казахстана
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+20°
$
441.77
502.38
5.23
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Гордость Казахстана
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+20°
$
441.77
502.38
5.23
Право

Когда и как ученики школ могут использовать мобильные телефоны: приняты правила

Дети с мобильным телефоном в школе за партой, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 12:45 Фото: magnific
Министр просвещения приказом от 24 сентября 2026 года утвердил Правила использования абонентского устройства сотовой связи обучающимися и воспитанниками в организациях среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок использования абонентского устройства сотовой связи обучающимися и воспитанниками в организациях среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности.

Использование мобильного телефона обучающимся или воспитанником во время учебного процесса допускается:

  • в учебных целях по указанию педагога, когда его использование необходимо для выполнения учебного задания;
  • при возникновении обстоятельств, создающих угрозу жизни или здоровью обучающегося, воспитанника либо иных лиц;
  • при необходимости использования абонентского устройства сотовой связи по состоянию здоровья обучающегося или воспитанника.

До начала учебного занятия ученик переводит свой телефон в беззвучный режим с отключением вибрации и звуковых сигналов либо выключает его.

Во время учебного занятия абонентское устройство сотовой связи не используется за исключением случаев, указанных выше.

При наличии возможности школа вправе определять специально оборудованные места для размещения абонентских устройств сотовой связи. При наличии таких мест порядок их использования и меры по обеспечению сохранности размещенных в них устройств определяются Правилами внутреннего распорядка организации образования.

При использовании мобильного телефона в учебных целях педагог:

  • определяет учебное задание, для выполнения которого необходимо использование телефона;
  • до начала использования телефона разъясняет ученикам содержание учебного задания, порядок и продолжительность использования устройства;
  • разъясняет требования к самостоятельному выполнению учебного задания и допустимые способы использования телефона при его выполнении;
  • дает указание о начале и прекращении использования телефона.

В свою очередь, ученик:

  • использует мобильный телефон исключительно для выполнения учебного задания, определенного педагогом;
  • соблюдает определенные педагогом порядок и продолжительность его использования;
  • самостоятельно выполняет учебное задание с соблюдением определенных педагогом условий;
  • прекращает использование телефона по указанию педагога.

Также правилами установлено, что использование функций фото-, аудио- и видеозаписи при выполнении учебного задания допускается по указанию педагога с соблюдением законодательства о персональных данных и их защите, а также требований о защите частной жизни и права на собственное изображение.

При этом организационные вопросы определяются Правилами внутреннего распорядка организации образования.

Правилами внутреннего распорядка организации образования определяется порядок передачи срочной информации между родителями или иными законными представителями и обучающимся или воспитанником во время учебного процесса, в том числе абонентский номер школы, используемый для этих целей.

Школа обязана довести до родителей и учеников требования Правил, требования внутреннего распорядка, а также номер телефона школы для передачи информации между родителями и учениками во время учебного процесса.

Приказ вводится в действие с 9 октября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
12:44, 24 января 2025
В Казахстане изменились правила регистрации мобильных телефонов
Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения
14:37, 15 апреля 2026
Использование мобильного телефона в воинской части: внесены изменения
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
10:04, 06 ноября 2025
Утверждены правила приостановления работы мобильных телефонов в колониях и СИЗО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
13:16, Сегодня
"Я приехала побеждать": Путинцева рассказала о настрое после выхода в третий круг Азиады
Тимур Касымов прокомментировал поражение сборной Казахстана U-19 от Швейцарии
12:57, Сегодня
Тимур Касымов прокомментировал поражение сборной Казахстана U-19 от Швейцарии
Шевченко на корте радуется
12:57, Сегодня
"Будет намного труднее": Шевченко высказался после выхода в третий круг Азиады
Пётр Ян
12:35, Сегодня
"Патриотизм – это качество настоящего мужчины": Ян о гордости поднимать флаг в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: