Популярный среди алматинцев маршрут на Шымбулак полностью перекроют с 19 октября

В Алматы популярную среди туристов дорогу Медеу – Шымбулак перекроют на четыре дня. Причина – монтаж железобетонных водопропускных труб, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly.

"С 19 по 22 октября 2026 года включительно на автомобильной дороге Медеу – Шымбулак, в районе визит-центра "Горельник", будут проводиться работы по монтажу двух железобетонных водопропускных труб диаметром 1 и 1,5 метра. На время проведения работ движение будет полностью перекрыто как для автотранспорта, так и для пешеходов", – говорится в сообщении, распространенном 15 октября.

В связи с этим жителей и гостей южной столицы попросили учитывать временные ограничения при планировании поездок и пеших маршрутов в этом направлении.

Ранее сообщалось, что с 15 октября 2026 года в Алматы из-за ремонта на участке ул. Пушкина схему движения изменят сразу четыре автобусных маршрута.