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Общество

Популярный среди алматинцев маршрут на Шымбулак полностью перекроют с 19 октября

Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, горный курорт, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 10:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы популярную среди туристов дорогу Медеу – Шымбулак перекроют на четыре дня. Причина – монтаж железобетонных водопропускных труб, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly.

"С 19 по 22 октября 2026 года включительно на автомобильной дороге Медеу – Шымбулак, в районе визит-центра "Горельник", будут проводиться работы по монтажу двух железобетонных водопропускных труб диаметром 1 и 1,5 метра. На время проведения работ движение будет полностью перекрыто как для автотранспорта, так и для пешеходов", – говорится в сообщении, распространенном 15 октября.

В связи с этим жителей и гостей южной столицы попросили учитывать временные ограничения при планировании поездок и пеших маршрутов в этом направлении.

Алматы, Медеу, Шымбулак, дорога, ремонт, ограничения, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 10:12

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Ранее сообщалось, что с 15 октября 2026 года в Алматы из-за ремонта на участке ул. Пушкина схему движения изменят сразу четыре автобусных маршрута.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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