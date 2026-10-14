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Общество

С 15 октября в Алматы схему движения изменят сразу четыре автобусных маршрута – список

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 16:51 Фото: Zakon.kz
В Алматы с 15 октября 2026 года сразу четыре важных автобусных маршрута изменят схему движения. Причина – ремонт на участке ул. Пушкина, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 октября, объявили в Транспортном холдинге Алматы:

"В связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия по ул. Пушкина на участке от пр. Райымбека до ул. Макатаева с 15 октября будут временно изменены схемы движения маршрутов №7, №75, №133 и №140".

№7

  • В восточном направлении: проспект Райымбека (восток) – улица Жангельдина (юг) – улица Макатаева (восток) – улица Каирбекова (юг) – улица Гоголя (запад) – улица Калдаякова (север) – далее по схеме.
  • В обратном направлении: улица Калдаякова (север) – улица Макатаева (восток) – улица Жангельдина (север) – далее по схеме.

№75

  • В восточном направлении: улица Жангельдина (юг) – улица Макатаева (восток) – улица Абдуллиных (юг) – улица Жибек Жолы (запад) – улица Калдаякова (север) – далее по схеме.
  • В обратном направлении: улица Калдаякова (север) – улица Макатаева (восток) – улица Жангельдина (север) – далее по схеме.

№133

  • В восточном направлении: проспект Райымбека (восток) – улица Жангельдина (юг) – улица Макатаева (восток) – далее по схеме.
  • В обратном направлении: без изменений.

№140

  • В южном направлении: проспект Суюнбая (юг) – проспект Райымбека (запад) – разворот на восток на проспекте Райымбека – улица Кунаева (юг) – улица Макатаева (восток) – далее по схеме.
  • В северном направлении: без изменений.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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