С 15 октября в Алматы схему движения изменят сразу четыре автобусных маршрута – список

В Алматы с 15 октября 2026 года сразу четыре важных автобусных маршрута изменят схему движения. Причина – ремонт на участке ул. Пушкина, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 октября, объявили в Транспортном холдинге Алматы:

"В связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия по ул. Пушкина на участке от пр. Райымбека до ул. Макатаева с 15 октября будут временно изменены схемы движения маршрутов №7, №75, №133 и №140".

№7

В восточном направлении: проспект Райымбека (восток) – улица Жангельдина (юг) – улица Макатаева (восток) – улица Каирбекова (юг) – улица Гоголя (запад) – улица Калдаякова (север) – далее по схеме.

проспект Райымбека (восток) – улица Жангельдина (юг) – улица Макатаева (восток) – улица Каирбекова (юг) – улица Гоголя (запад) – улица Калдаякова (север) – далее по схеме. В обратном направлении: улица Калдаякова (север) – улица Макатаева (восток) – улица Жангельдина (север) – далее по схеме.

№75

В восточном направлении: улица Жангельдина (юг) – улица Макатаева (восток) – улица Абдуллиных (юг) – улица Жибек Жолы (запад) – улица Калдаякова (север) – далее по схеме.

улица Жангельдина (юг) – улица Макатаева (восток) – улица Абдуллиных (юг) – улица Жибек Жолы (запад) – улица Калдаякова (север) – далее по схеме. В обратном направлении: улица Калдаякова (север) – улица Макатаева (восток) – улица Жангельдина (север) – далее по схеме.

№133

В восточном направлении: проспект Райымбека (восток) – улица Жангельдина (юг) – улица Макатаева (восток) – далее по схеме.

проспект Райымбека (восток) – улица Жангельдина (юг) – улица Макатаева (восток) – далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

№140

В южном направлении: проспект Суюнбая (юг) – проспект Райымбека (запад) – разворот на восток на проспекте Райымбека – улица Кунаева (юг) – улица Макатаева (восток) – далее по схеме.

проспект Суюнбая (юг) – проспект Райымбека (запад) – разворот на восток на проспекте Райымбека – улица Кунаева (юг) – улица Макатаева (восток) – далее по схеме. В северном направлении: без изменений.

О том, что одну из старейших улиц Алматы – ул. Пушкина – будут перекрывать по ночам, мы писали 12 октября 2026 года.