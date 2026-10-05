НПА о спецрежиме города Алатау будут принимать в упрощенном порядке

Правительство постановлением от 29 сентября 2026 года утвердило Правила упрощенной подготовки и принятия подзаконных нормативных правовых актов РК, входящих в состав законодательства о специальном правовом режиме города Алатау, сообщает Zakon.kz.

Правила направлены на обеспечение реализации Конституционного закона "О специальном правовом режиме города Алатау" и иных нормативных правовых актов, входящих в состав законодательства о специальном правовом режиме города Алатау, в пределах компетенции государственных органов РК, а также на регулирование государственных процедур и иных отношений за пределами города Алатау, связанных с обеспечением его функционирования и развития в специальном правовом режиме, и основываются на принципах оперативности, прозрачности, субсидиарности и взаимодействия с администрацией города Алатау.

Правила устанавливают самостоятельный порядок разработки, согласования и принятия нормативных правовых актов (НПА). Законодательство РК о правовых актах и регламент правительства применяются в части, не урегулированной правилами.

При разработке, согласовании и принятии НПА не допускается установление требований и ограничений по вопросам осуществления деятельности в городе Алатау, подлежащим регулированию законодательством города Алатау.

Подзаконные НПА, входящие в состав законодательства о специальном правовом режиме города Алатау, подлежат отдельному государственному учету в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов РК.

Нормативное правовое обеспечение функционирования, развития города Алатау осуществляется правительством, центральными государственными органами, Нацбанком, иными государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту, местными исполнительными органами.

Разработка и принятие проекта нормативного правового акта осуществляются в течение двух месяцев со дня поступления соответствующего запроса администрации города Алатау в указанные госорганы.

Запрос должен содержать цели принятия НПА, описание регулируемых общественных отношений и предложения по содержанию проекта.

Администрация города вправе представить самостоятельно разработанный проект для использования органом-разработчиком в качестве исходной редакции для получения экспертных заключений и согласований.

Если по запросу администрации города Алатау требуется принятие нормативного постановления правительства, подготовка соответствующего проекта обеспечивается государственным органом, определенным в качестве ответственного поручением руководства правительства.

Государственный орган-разработчик вносит проект нормативного постановления в правительство в течение месяца со дня поступления поручения, если в поручении не установлен иной, более короткий срок.

Разработанный проект на казахском и русском языках размещается для публичного обсуждения на интернет-портале открытых НПАна срок не менее 5 рабочих дней.

По проектам подзаконных НПА, разрабатываемым в рамках поручений президента, правительства или премьер-министра со сроком исполнения не более 30 календарных дней, срок размещения для публичного обсуждения сокращается до 2 календарных дней.

По проектам, затрагивающим интересы субъектов предпринимательства, необходимо получение экспертного заключения НПП "Атамекен", которое готовится в течение 5 рабочих дней.

В случае непредставления Национальной палатой предпринимателей экспертного заключения в установленный срок такой проект нормативного правового акта считается "согласованным без замечаний".

Помимо этого, по проектам НПА проводится научная антикоррупционная экспертиза в срок, не превышающий 5 рабочих дней.

После завершения публичного обсуждения орган-разработчик направляет проект НПА посредством цифровой системы согласования проектов нормативных правовых актов (ЦССП) на согласование в заинтересованные государственные органы и администрацию города Алатау.

Вносимые на согласование проекты, подготовленные на государственном и русском языках, должны содержать:

сопроводительное письмо;

проект нормативного правого акта;

пояснительную записку;

по проекту, предусматривающему внесение изменений или дополнений, сравнительную таблицу прежней и новой редакций нормативного правового акта с соответствующим аргументированным обоснованием вносимых изменений и дополнений в отношении каждого абзаца;

отчет о завершении публичного обсуждения проекта НПА на интернет-портале открытых нормативных правовых актов;

экспертное заключение НПП " Атамекен", если проект затрагивает интересы субъектов предпринимательства.

В случае несогласия с экспертным заключением орган-разработчик проекта нормативного правового акта при содействии администрации города Алатау направляет в Национальную палату предпринимателей аргументированное обоснование причин несогласия с экспертным заключением;

заключение научной антикоррупционной экспертизы проекта НПА.

В случае непринятия рекомендаций, указанных в заключении, – копию ответа в адрес уполномоченной организации с обоснованиями причин их непринятия;

копию поручения, во исполнение которого разработан проект НПА (при его наличии), а также запрос администрации города Алатау.

Согласование проекта заинтересованными государственными органами и администрацией города Алатау производится в течение 5 рабочих дней после дня его поступления.

В случае, если проект НПА находится на согласовании в государственном органе более 5 рабочих дней, то такой проект считается по умолчанию "согласованным". Для администрации города Алатау данный срок составляет не более 10 рабочих дней.

Повторное согласование проекта, доработанного с учетом полученных замечаний и предложений, производится в течение 3 рабочих дней.

Правилами установлено, что позиция администрации города Алатау является обязательным приложением к проекту НПА до его принятия, в том числе при каждом последующем согласовании проекта с заинтересованными государственными органами.

Перед внесением в Аппарат правительства проекты нормативных постановлений правительства должны быть согласованы с:

Министерством юстиции;

Министерством финансов;

Министерством национальной экономики;

Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития;

администрацией города Алатау.

При наличии разногласий между госорганами при согласовании проекта государственный орган-разработчик обеспечивает его обсуждение с согласующими органами с обязательным участием администрации города Алатау с целью поиска взаимоприемлемого решения в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока, отведенного для согласования соответствующим государственным органом.

При недостижении взаимоприемлемого решения государственный орган-разработчик совместно с согласующими органами оформляет замечания в течение 2 рабочих дней после завершения обсуждения замечаний с администрацией города Алатау.

Замечания по проектам постановлений правительства рассматриваются на совещании у премьер-министра для принятия конкретных решений по существу вопроса в срок не более 5 рабочих дней со дня регистрации проекта в Аппарате правительства.

Запрещается вносить в Аппарат правительства проект постановления с концептуальными замечаниями администрации города Алатау, министерств юстиции или финансов.

Особенности регистрации НПА

Проекты нормативных правовых актов центральных государственных и местных исполнительных органов после согласования всеми заинтересованными государственными органами и организациями направляются на предрегистрационную государственную юридическую экспертизу в министерство юстиции, срок проведения которой не может быть более 5 рабочих дней.

Принятие нормативного правого акта единоличным государственным органом осуществляется в отношении окончательно согласованного проекта НПА не позднее 3 рабочих дней, а коллегиальным органом – не позднее 10 рабочих дней.

Государственная регистрация НПА, входящего в состав законодательства о специальном правовом режиме города Алатау, осуществляется в течение 1 рабочего дня после дня поступления такого акта в Министерство юстиции.

Постановление введено в действие с 29 сентября.