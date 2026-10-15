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Общество

В Шымкенте обсудили вопросы эффективного управления образовательными ресурсами

заседание, Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 15:37 Фото: пресс-служба акимата Шымкента
В Шымкенте обсудили вопросы эффективного использования образовательных ресурсов, укрепления финансовой дисциплины и развития механизмов цифрового контроля, сообщает Zakon.kz.

Межрегиональный практический семинар-совещание, стартовавший 15 октября, был посвящен распространению опыта реализации единого государственного заказа на дополнительное образование. Мероприятие организовано по инициативе Министерства просвещения.

В семинаре приняли участие представители центральных государственных органов, АО "Казахтелеком" и АО "Финансовый центр", заместители акимов из 11 регионов страны, а также руководители и специалисты сфер образования, экономики, цифровизации, спорта и культуры. На встрече рассмотрены вопросы рационального использования бюджетных средств, повышения доступности образовательных услуг и контроля за исполнением государственного заказа.

заместитель акима города Шымкент Сарсен Куранбек, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 15:37

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Заместитель акима города Шымкента Сарсен Куранбек подчеркнул важность эффективного управления имеющимися ресурсами в развитии системы образования. По его словам, для устойчивого развития отрасли наряду с объемом финансирования приоритет должен отдаваться целевому расходованию средств и результативности управленческих решений.

В развитии системы образования прежде всего важно правильно оценить имеющиеся возможности и направить ресурсы на реальные потребности. При этом необходимо не только укреплять финансовую дисциплину, но и совершенствовать работу по планированию и контролю. Каждое управленческое решение должно быть основано на конкретном результате и способствовать получению детьми качественного и доступного образования, — отметил Сарсен Куранбек.

Одним из ключевых направлений совершенствования сферы образования в городе является максимальная эффективность использования возможностей действующей инфраструктуры в условиях дефицита ресурсов. В связи с этим актуальными становятся системная оценка потребностей образовательных организаций, планирование финансирования и контроль результатов выделенных средств. Для достижения целевых индикаторов необходимо учитывать не только объем выполненной работы, но и ее качественные показатели.

Шымкент, заседание, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 15:37

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В ходе семинара также подробно обсуждался вопрос внедрения инструментов цифрового контроля. В Шымкенте в рамках пилотного проекта единого государственного заказа на дополнительное образование внедрены механизмы устранения дублирующих записей о детях, подтверждения оказания услуг и привязки финансирования к конкретному получателю услуг. Кроме того, были рассмотрены пути расширения охвата детей дополнительным образованием за счет использования свободных мощностей государственных школ.

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Айсулу Омарова
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