Ночные морозы до -8°С и дожди с переходом в снег ударят по Астане, а что ждет Алматы и Шымкент – прогноз

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам страны на 16, 17 и 18 октября 2026 года. Из него следует, что по Астане ударят ночные морозы до -8°С и дожди с переходом в снег, а в Алматы и Шымкенте будет без осадков, но заметно похолодает, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменных направлений 1-6, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8°С, днем +10...+12°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменных направлений 1-6, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8°С, днем +10...+12°С. 17 октября: переменная облачность, ночью и утром осадки (дожди с переходом в снег), днем дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +9...+11°С.

переменная облачность, ночью и утром осадки (дожди с переходом в снег), днем дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +9...+11°С. 18 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +8...+10°С. Прогноз погоды по Алматы 16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +11...+13°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +11...+13°С. 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +13...+15°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +13...+15°С. 18 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +14...+16°С. Прогноз погоды по Шымкенту 16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +22...+24°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +22...+24°С. 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +21...+23°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +21...+23°С. 18 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +20...+22°С. Материал по теме Резкие морозы до -11°С, сильные снегопады и ливни надвигаются на Казахстан – прогноз погоды на три дня 15 октября 2026 года в Казахстане ожидаются дожди, снегопад, очень сильный ветер и гололед. В связи с прогнозируемой непогодой синоптики в 17 областях страны объявили штормовое предупреждение.

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