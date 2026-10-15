Ночные морозы до -8°С и дожди с переходом в снег ударят по Астане, а что ждет Алматы и Шымкент – прогноз
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам страны на 16, 17 и 18 октября 2026 года. Из него следует, что по Астане ударят ночные морозы до -8°С и дожди с переходом в снег, а в Алматы и Шымкенте будет без осадков, но заметно похолодает, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменных направлений 1-6, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8°С, днем +10...+12°С.
- 17 октября: переменная облачность, ночью и утром осадки (дожди с переходом в снег), днем дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +9...+11°С.
- 18 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +8...+10°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +11...+13°С.
- 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +13...+15°С.
- 18 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +14...+16°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +22...+24°С.
- 17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +21...+23°С.
- 18 октября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +20...+22°С.
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