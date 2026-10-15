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Общество

Заморозки до -6°C: в двух регионах Казахстана резко похолодает в ночь на 16 октября

лист, иней, трава, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 17:22 Фото: pixabay
В пятницу, 16 октября 2026 года, на большей части территории Казахстана под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Метеорологи прогнозируют дожди и грозы на западе и севере страны. На востоке пройдут осадки, преимущественно в виде снега, возможен гололед.

Кроме того, по всей республике ожидается усиление ветра, а на западе и юге – пыльные бури.

"Ночью и утром туман прогнозируют на севере, востоке и в центральных регионах, а также в горных районах юга страны".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В дополнительной части сказано, что в Алматинской области, а также на севере и в центральной части области Жетысу ночью ожидаются заморозки до -1...-6°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 17:22
Штормовое предупреждение в Казахстане: полный список регионов

Немного ранее жителей Астаны, Алматы и Шымкента обрадовали прогнозом на 15-17 октября. Подробности – тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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