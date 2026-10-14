Штормовое предупреждение в Казахстане: полный список регионов

В 17 областях Казахстана на 15 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер 23-28, временами 30 м/с и более. В горных районах области ожидается туман. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ветер северо-восточный, на севере, юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Конаеве ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, востоке, юге области Абай ожидается гололед. Ветер северо-западный, на востоке, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). На востоке, в горных районах области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, на западе, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

На севере, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, западе, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный, утром и днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер северо-восточный, ночью порывы 15 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-18 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

В горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, юге, в центре Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром туман.

Ранее синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 15 октября 2026 года.