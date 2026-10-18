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Общество

Полицейский требовал у казахстанца взятку, потому что ранее "простил" его

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 05:40 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
В Павлодарской области полицейского осудили за то, что он "закрыл глаза" на нарушение правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет irbistv.kz 17 октября 2026 года, водитель пересек двойную сплошную линию дорожной разметки. Однако инспектор патрульной полиции не стал сразу составлять административный протокол и отпустил водителя.

Согласно материалам дела, спустя два дня полицейский получил 15 тысяч тенге. При этом уточняется, что деньги были переданы после его неоднократных требований.

"Обвинением установлено, что взятка предназначалась за непривлечение третьего лица к административной ответственности в связи с пересечением двойной сплошной линии дорожной разметки", – сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

В итоге оба предстали перед судом. Им назначили наказание в виде штрафа, одному – за дачу взятки, второму – за ее получение.

В Семее 15 октября вынесли приговор бывшим сотрудникам полиции за гибель новорожденной дочери, тело которой нашли в мусорном контейнере.

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Камила Салкымбаева
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