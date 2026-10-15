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Происшествия

Экс-полицейские из Семея жестоко расправились с новорожденной дочерью: суд вынес решение

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 23:32 Фото: Zakon.kz
В Семее вынесли приговор бывшим сотрудникам полиции за гибель новорожденной дочери, тело которой нашли в мусорном контейнере, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 15 октября 2026 года сайт телеканала КТК, женщина скрывала беременность и родила дочь дома. Позже она оправдывалась тем, что ребенок якобы появился на свет без признаков жизни.

Однако следствию удалось установить: младенец умер от переохлаждения. Также выяснилось, к гибели причастен отец девочки – именно он оставил ее в мусорном баке.

Примечательно, что оба родителя работали в органах внутренних дел. Суд лишил их специальных званий. 21-летней матери назначили два года лишения свободы, однако она попала под амнистию. А 26-летний отец проведет в тюрьме всю свою жизнь.

"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы". Нияз Хасенбаев, судья

Ранее к пожизненному лишению свободы и 20 годам колонии приговорили сожителей из Петропавловска за сексуальное насилие над 13-летней девочкой.

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Канат Болысбек
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