Без прав и с полицейской "мигалкой" ездил кортеж в Мангистауской области

В селе Бейнеу Мангистауской области полицейские заметили кортеж, который передвигался с многочисленными нарушениями Правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что на кадрах видно, как по сельской дороге движется колонна из нескольких автомобилей. На одном из них установлен проблесковый маячок. Кроме того, пассажиры трех машин во время движения высовываются из окон, подвергая свои жизни опасности.

"По результатам проверки в отношении водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 603 КоАП, предусматривающей ответственность за незаконную установку и использование специальных световых сигналов. В ходе разбирательств были выявлены и другие нарушения, такие как управление транспортным средством без водительских прав. В отношении участников инцидента приняты меры административного воздействия по ч. 1 ст. 612 и ч. 1 ст. 615 КоАП РК", – прокомментировали в полиции.

Правоохранители напомнили, что использование специальных световых сигналов без соответствующего разрешения является нарушением законодательства, и призвали всех водителей соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными на дорогах и ответственно относиться к безопасности – своей и окружающих.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 25 августа 2026 года вступают в силу изменения в Закон РК "О дорожном движении".