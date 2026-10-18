Казахстанские школьники помогли спасти ребенка от падения с шестого этажа
В Instagram 17 октября 2026 года появилось видео с опасной ситуацией, в которой оказался маленький ребенок. Как утверждается в публикации, инцидент произошел в 27-м микрорайоне Актау.
На кадрах видно, как раздетый ребенок стоит в оконном проеме на балконе шестого этажа. Внизу собрались встревоженные очевидцы. По неподтвержденной информации, трагедии удалось избежать благодаря ученикам школы №16 и учителю физической культуры, которые в тот момент были неподалеку.
Сообщается, что несколько учеников побежали в квартиру с ребенком, остальные попытались из вещей соорудить подобие полотна на случай, если малыш сорвется.
В комментариях казахстанцы всерьез обеспокоились произошедшим:
- Ставьте решетки, у кого маленькие дети.
- Родители сами виноваты – детей на подоконники ставят, чтобы на улицу смотрели, вот и результат.
- Надеюсь, все обошлось.
- О чем родители думают?! Дома малыш и открыли окно без защиты!
А в Жанаозене семимесячный ребенок получил тяжелую травму, засунув руку в металлический вентилятор во время вращения лопастей.