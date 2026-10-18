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Общество

Казахстанские школьники помогли спасти ребенка от падения с шестого этажа

Ребенок в окне дети, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 07:45 Фото: instagram/911.aktau
В социальных сетях распространилось видео, на котором маленький ребенок стоит без одежды на балконе шестого этажа, а внизу собрались встревоженные подростки, сообщает Zakon.kz.

В Instagram 17 октября 2026 года появилось видео с опасной ситуацией, в которой оказался маленький ребенок. Как утверждается в публикации, инцидент произошел в 27-м микрорайоне Актау.

На кадрах видно, как раздетый ребенок стоит в оконном проеме на балконе шестого этажа. Внизу собрались встревоженные очевидцы. По неподтвержденной информации, трагедии удалось избежать благодаря ученикам школы №16 и учителю физической культуры, которые в тот момент были неподалеку.

Сообщается, что несколько учеников побежали в квартиру с ребенком, остальные попытались из вещей соорудить подобие полотна на случай, если малыш сорвется.

В комментариях казахстанцы всерьез обеспокоились произошедшим:

  • Ставьте решетки, у кого маленькие дети.
  • Родители сами виноваты – детей на подоконники ставят, чтобы на улицу смотрели, вот и результат.
  • Надеюсь, все обошлось.
  • О чем родители думают?! Дома малыш и открыли окно без защиты!

А в Жанаозене семимесячный ребенок получил тяжелую травму, засунув руку в металлический вентилятор во время вращения лопастей.

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Камила Салкымбаева
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