Младенец лишился кончиков пальцев из-за вентилятора в Жанаозене

Семимесячный ребенок получил тяжелую травму, засунув руку в металлический вентилятор во время вращения лопастей, сообщает Zakon.kz.

Малыша экстренно доставили в городскую больницу, где ему оказали хирургическую помощь. Как пишет Lada.kz 17 октября 2026 года, травматолог-ортопед Нурсултан Аскаров объяснил, что в результате происшествия была травматически ампутирована часть трех пальцев. Больше всего пострадал четвертый палец: его дистальная часть отсутствовала, поэтому медики сформировали культю.

"Серьезное повреждение также получил третий палец. Его дистальная часть сохраняла связь с остальными тканями только за счет кожи. Врачи хирургическим путем обработали рану и наложили швы. Аналогичную обработку провели и на втором пальце", – проинформировал врач.

Для дальнейшего лечения и наблюдения младенца госпитализировали в травматологическое отделение. После прохождения стационарного лечения ребенок находился под наблюдением травматолога.

Медики призвали родителей не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время. Бытовые приборы, которые кажутся привычными и безопасными, могут стать причиной серьезных травм.

Ранее в Мангистауской области двухлетняя девочка впала в кому после встречи с каракуртом. Инцидент произошел во время игры: другой ребенок дал малышке паука, и та могла его проглотить.

