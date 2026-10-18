Снесли 12 объектов: застройщиков обложили гигантскими штрафами на востоке Казахстана

Почти 90 млн тенге штрафов выписали застройщикам в Восточно-Казахстанской области с начала 2026 года за нарушения в сфере строительства и архитектуры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YK-news.kz, общая сумма штрафов составила 89 миллионов тенге. Кроме того, действие 133 лицензий было приостановлено, еще по девяти лицензиям принято решение о прекращении деятельности. В 12 случаях проведен демонтаж объектов.

Об итогах работы за январь – сентябрь рассказал заместитель руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля ВКО Самат Каирдинов.

"Одним из основных направлений работы управления остается контроль за соблюдением требований законодательства при строительстве объектов. Отдельное внимание уделяется контролю за деятельностью участников строительного рынка. За отчетный период специалисты рассмотрели 527 уведомлений о начале строительно-монтажных работ и 3049 актов ввода объектов в эксплуатацию", – говорится в сообщении.

На особом контроле ведомства остается и жилищное строительство: сейчас в Усть-Каменогорске возводят 34 многоквартирных ЖК. Специалисты также мониторят соцсети для пресечения незаконного привлечения денег дольщиков.

Кроме того, с 1 июля 2026 года вступил в силу новый Строительный кодекс. Одно из ключевых нововведений – обязательное личное присутствие госинспекторов при приемке объектов в эксплуатацию с выездом на место.

Как подчеркнул Самат Каирдинов, главная задача управления – работать на опережение: пресекать незаконную стройку еще на начальном этапе, гарантируя качество и безопасность объектов. За девять месяцев специалисты уже рассмотрели свыше тысячи обращений граждан и организаций.

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