Заморозки до -7°С, туман и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В ряде регионов Казахстана на 19 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и юге ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере и востоке 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Кокшетау днем ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

В Алматинской области ночью на севере и западе заморозки -3°С. Ветер северо-восточный, на востоке порывы 15 м/с.

В области Жетысу ночью заморозки -2...-7°С. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью заморозки -3...-5°С.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере и востоке 15-20 м/с, днем временами порывы 23-28 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на юге ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на западе и востоке порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере и юге порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере порывы 15 м/с. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

В области Улытау ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На западе и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью и утром на западе и юге ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе и севере порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах ожидается туман, ночью на востоке заморозки -2°С. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с.

В Туркестанской области в горных районах ожидается туман, ночью на севере заморозки -1°С. Ветер северо-восточный, на севере и в горных районах 15-20 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью на севере ожидаются на поверхности почвы заморозки -1°С. На севере сохраняется высокая пожарная опасность, по области – чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ветер юго-восточный, на западе и в центре порывы 15-18 м/с. В центре сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге и востоке – чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области на востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге и в центре – чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ночью и утром на западе, севере и юге ожидается туман. В Семее ночью и утром ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке и юге ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" предупредил жителей девяти городов.