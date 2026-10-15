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Общество

Заморозки до -6°С, гололед и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Заморозки, первый снег, осень в горах, похолодание, туман, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 20:18 Фото: Zakon.kz
В ряде регионов Казахстана на 16 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области ночью и утром на востоке ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на юге области порывы 15 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ветер восточный, юго-восточный, днем на юге области порывы 15 м/с. На западе, юге и в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ночью и утром в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15–20, временами 23–28 м/с. Ночью на севере и в центре области ожидаются заморозки до -4°С. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки до -4…-6°С.

В Атырауской области днем на западе, юге и востоке ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15–20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке – чрезвычайная. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15–18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ветер северо-восточный с переходом на западный, на востоке, юге и в горных районах порывы 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки до -1…-6°С. В Конаеве ветер северо-восточный, ночью порывы 18 м/с. Ночью ожидаются заморозки до -1…-3°С.

В Кызылординской области на востоке, юге и в центре ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, ночью на востоке, юге и в центре области порывы 15-20 м/с, днем – 15-20, местами 25 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре – высокая. В Кызылорде ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на юге и востоке ожидаются осадки, преимущественно снег, гололед. На севере и востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе, юге и востоке области порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ночью и утром на западе, юге и в центре ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

В области Абай ночью на юге и востоке ожидаются осадки, преимущественно снег, гололед. На западе, севере и в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на востоке, юго-западе и в центре области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере и востоке области порывы 15–20 м/с. В Петропавловске ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ветер восточный, юго-восточный, на западе и в центре области порывы 15-18 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге и в центре – чрезвычайная.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области скорость 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с, днем на западе и в центре временами до 23 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с, временами до 23 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на юго-западе ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе и юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области на юге и в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 15-20, местами 23-28 м/с. В Шымкенте и Туркестане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Немного ранее жителей Астаны, Алматы и Шымкента обрадовали прогнозом на 15-17 октября. Подробности – тут.

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Канат Болысбек
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