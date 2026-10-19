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Общество

Заморозки до -7°С, гололед и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Заморозки, первый снег, осень в горах, похолодание, туман, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 20:30 Фото: Zakon.kz
В ряде регионов Казахстана на 20 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ночью и утром в районе Алакольских озер заморозки от -2 до -7°С. Ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В г. Талдыкорган ночью и утром заморозки от -3 до -5°С.

В Атырауской области высокая пожарная опасность, на севере, юге, востоке чрезвычайная пожарная опасность. В г. Атырау чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем на востоке, в горных районах осадки (дождь, снег). Ночью и утром на юге, востоке, в центре туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на севере порывы 15-20, днем 15-20, на западе, севере, юге порывы 23-28 м/с. В г. Усть-Каменогорск ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

В области Абай ночью на западе, севере осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке, в центре осадки (дождь, снег). Ночью и утром на юге, востоке туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, ночью на западе, севере, в центре порывы 15-20, днем 15-20, на севере, юго-западе, в центре порывы 23-28 м/с. В г. Семей ветер южный с переходом на северо-западный, порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

В г. Астана ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке осадки (дождь, снег). На западе, севере туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20, на севере, востоке временами 23-28 м/с. В г. Кокшетау ветер северо-западный 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанайской области ночью на востоке осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке туман. На юге высокая пожарная опасность. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20, днем на севере, востоке 15-20 м/с. В г. Костанай ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области на востоке высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре чрезвычайная пожарная опасность. Ветер северный, северо-восточный, на севере, востоке порывы 15-18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, днем на западе, севере, востоке осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе туман. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В г. Петропавловск осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской области днем на западе, севере, в центре пыльная буря. Ночью на востоке на поверхности почвы заморозки до -2°С. На севере высокая пожарная опасность, по области чрезвычайная пожарная опасность. Ветер северный, днем на западе, севере, в центре порывы 15-20 м/с. В г. Кызылорда чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области утром и днем на севере, востоке осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, юге туман. На западе чрезвычайная пожарная опасность. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге порывы 15-20, временами 23 м/с. В г. Караганда утром и в первой половине дня осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В области Улытау на западе, в центре чрезвычайная пожарная опасность. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, утром и днем на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с. В г. Жезказган чрезвычайная пожарная опасность. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

В Мангистауской области в центре высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-западный 15-20, днем на западе, юге, в центре порывы 23-28 м/с. В г. Павлодар осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области на севере, западе высокая пожарная опасность. В горных районах туман. Ветер северо-восточный, на севере, в горных районах 15-20 м/с. В г. Туркестан высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью на западе, востоке заморозки до -2°С. Ночью и утром в горных районах туман. Ветер северо-восточный, в горных районах 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, юге, востоке высокая пожарная опасность. Ветер северо-восточный, днем на севере, западе, юге порывы 15-20 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили консультативный сезонный прогноз погоды на холодное полугодие. Так, в ноябре 2026 года – марте 2027-го в Казахстане ожидаются температурные качели от +25°С до -18°С, а также осадки в виде дождей, снегопада и мокрого снега. Подробнее – здесь.

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Канат Болысбек
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