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Общество

21 квартиру, 7 машин, гаражи, магазины и гостиницу конфисковали у владелицы ломбардов в Алматинской области

ломбард, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 11:18 Фото: pexels
В Алматинской области закрыли сеть незаконно действующих ломбардов "Альби", процентная ставка по займам в которых в разы превышала положенную, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 19 октября 2026 года рассказали, что ранее ТОО "Альби-Ломбард" исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, лишив права на ведение ломбардной деятельности.

Но, сменив наименование на ТОО "Альби-КМ", компания фактически продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий на территории Алматинской и Туркестанской областей.

"Сеть ломбардов располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю. Займы выдавались под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%", – сообщили в АФМ.

При этом договоры оформляли с помощью залоговых билетов с использованием печатей прежнего ТОО "Альби-Ломбард", а расчеты осуществлялись наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

Преступный доход превысил 146 млн тенге.

"В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – говорится в сообщении.

С санкции суда на ее имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу.

Уголовное дело направлено в суд.

В Казахстане также окончено расследование уголовного дела о незаконном получении квартир с использованием фиктивных договоров долевого участия. Глава жилищно-строительного кооператива подозревается в организации хищения 10 млрд тенге у 1,5 тыс. дольщиков.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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