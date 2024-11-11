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Задушили и закопали: сотрудника ломбарда жестоко убили в Алматинской области

расследование убийства в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 22:49 Фото: pixabay
Полицейские Алматинской области расследуют убийство сотрудника ломбарда. Предположительно, его задушили, а после закопали. В расправе подозревают четверых человек, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, 51-летний мужчина пропал еще 2 ноября: он вышел из дома и не вернулся. Спустя неделю его тело с признаками насильственной смерти обнаружили на окраине села Алмалыбак. Известно, что погибший работал оценщиком в одном из ломбардов Алматы.

После убийства полицейские задержали четверых подозреваемых. В данное время они находятся в изоляторе временного содержания. Правоохранители выясняют мотивы преступления.

"По результатам оперативно-розыскных мероприятий 9 ноября сотрудниками криминальной полиции установлены, задержаны и водворены в ИВС четверо подозреваемых. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств и мотивов преступления". И. о. начальника УКП ДП Алматинской области Нуржан Кенесханулы

Ранее сообщалось, что в Таразе полиция расследует убийство двух женщин.

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