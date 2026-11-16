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События

Квартиры, машины и офисы арестовали: организатор сети ломбардов 01market заработал свыше 102 млн тенге

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 10:14 Фото: Zakon.kz
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Астане завершил расследование в отношении организатора сети ломбардов 01market по факту незаконного осуществления микрофинансовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, с 2021 года под видом комиссионной торговли через подконтрольные ТОО INVEST PRO KZ, ИП "Исмагулов Р.Б." и ИП Pro Kz фактически выдавались займы под залог имущества без обязательной лицензии.

Известно, что для сокрытия реального характера операций с клиентами оформлялись залоговые билеты, создававшие видимость комиссионных сделок.

При этом денежные средства выдавались наличными, а платежи по процентам, пролонгации займов и штрафам поступали на счета указанных субъектов предпринимательства.

"Займы предоставлялись сроком на 30 дней с начислением вознаграждения до 0,25% в день. При просрочке предусматривались дополнительные штрафы, а в случае их неуплаты залоговое имущество реализовывалось", – рассказали в пресс-службе АФМ сегодня, 16 ноября 2026 года.

Так, доход от незаконной деятельности превысил 102 млн тенге.

"В целях обеспечения конфискации имущества с санкции суда наложен арест на две квартиры, три автомашины и два офисных помещения. Уголовное дело направлено в суд".Пресс-служба АФМ РК

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

12 ноября мы писали о другое случае, который озвучило АФМ. Тогда 5 участков, 4 машины, квартиру на 830 млн тенге арестовали у алматинки, взявшей миллиард на супермакароны.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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