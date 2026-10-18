"Ордабасы" одержал разгромную победу в матче с "Актобе"
Как пишет Sportarena.kz, первыми успеха в игре добились хозяева поля – на 21-й минуте точным ударом отметился нападающий "Актобе" Даниэль Созах. Однако во второй половине встречи шымкентский клуб переломил ход игры, забив три мяча подряд.
В итоге матч в Актобе завершился со счетом 3:1 в пользу лидера чемпионата.
Сразу после перерыва, на 47-й минуте, счет сравнял Лео Нател, на 53-й минуте Сергей Малый вывел гостей вперед, а окончательный результат на 77-й минуте установил Тидиане Кейта.
Благодаря этой победе "Ордабасы" набрал 67 очков и закрепил лидерство в турнирной таблице КПЛ за два тура до финиша. Ближайший преследователь, алматинский "Кайрат", отстает на семь баллов, имея 60 очков и одну игру в запасе.
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