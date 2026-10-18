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Спорт

"Ордабасы" одержал разгромную победу в матче с "Актобе"

Футболисты, футбольный клуб &quot;Ордабасы&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 05:57 Фото: instagram/fc__ordabasy
Шымкентский "Ордабасы" одержал волевую победу над "Актобе" в гостевом поединке перенесенного 23-го тура казахстанской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, первыми успеха в игре добились хозяева поля – на 21-й минуте точным ударом отметился нападающий "Актобе" Даниэль Созах. Однако во второй половине встречи шымкентский клуб переломил ход игры, забив три мяча подряд.

В итоге матч в Актобе завершился со счетом 3:1 в пользу лидера чемпионата.

Сразу после перерыва, на 47-й минуте, счет сравнял Лео Нател, на 53-й минуте Сергей Малый вывел гостей вперед, а окончательный результат на 77-й минуте установил Тидиане Кейта.

Благодаря этой победе "Ордабасы" набрал 67 очков и закрепил лидерство в турнирной таблице КПЛ за два тура до финиша. Ближайший преследователь, алматинский "Кайрат", отстает на семь баллов, имея 60 очков и одну игру в запасе.

УЕФА включил сейв Темирлана Анарбекова в топ-5 чудо-спасений Лиги конференций во время встречи "Кайрата" с "Ригой" в рамках игр первого тура общего этапа.

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Камила Салкымбаева
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