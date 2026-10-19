"Это ИИ?!": сотрудница ДЧС поразила казахстанцев красотой

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области Улытау знакомит казахстанцев со своими сотрудниками через публикации в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В постах с фото кратко рассказывают о том, чем занимается в департаменте сотрудник. И одна из последних публикаций вызвала широкий отклик казахстанцев – сотрудница ДЧС поразила красотой.

Речь идет о радиотелефонисте Зарине Арсаевой.

"Арсаева Зарина Умрановна – радиотелефонист пожарной части №2. С 2019 года она проходит службу в органах гражданской защиты. В своей работе принимает сообщения о пожарах и передает необходимую информацию, содействуя координации действий пожарных подразделений. Ее работа – важная часть системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации", – рассказали про нее в департаменте.

Публикация получила сотни лайков и восторженных комментариев:

Самая красивая.

Красотка.

Почему фото не естественное, а ИИ?

Это не ИИ и не фильтр! Зарина и вправду вживую такая же красотка и очень хорошая девушка! Молодец, Заринка, успехов тебе во всем!

Вы можете расстроиться – это не ИИ.

Знаю ее лично и скажу, что в жизни она еще красивее, фото не передает всей ее красоты.

Какая красивая женщина.

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