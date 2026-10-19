#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
452.59
507.67
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
452.59
507.67
5.48
Общество

"Это ИИ?!": сотрудница ДЧС поразила казахстанцев красотой

сотрудница ДЧС Улытау, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 17:54 Фото: Instagram/112ulytau
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области Улытау знакомит казахстанцев со своими сотрудниками через публикации в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В постах с фото кратко рассказывают о том, чем занимается в департаменте сотрудник. И одна из последних публикаций вызвала широкий отклик казахстанцев – сотрудница ДЧС поразила красотой.

Речь идет о радиотелефонисте Зарине Арсаевой.

"Арсаева Зарина Умрановна – радиотелефонист пожарной части №2. С 2019 года она проходит службу в органах гражданской защиты. В своей работе принимает сообщения о пожарах и передает необходимую информацию, содействуя координации действий пожарных подразделений. Ее работа – важная часть системы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации", – рассказали про нее в департаменте.

Публикация получила сотни лайков и восторженных комментариев:

  • Самая красивая.
  • Красотка.
  • Почему фото не естественное, а ИИ?
  • Это не ИИ и не фильтр! Зарина и вправду вживую такая же красотка и очень хорошая девушка! Молодец, Заринка, успехов тебе во всем!
  • Вы можете расстроиться – это не ИИ.
  • Знаю ее лично и скажу, что в жизни она еще красивее, фото не передает всей ее красоты.
  • Какая красивая женщина.

19 октября в Казахстане отмечают День спасателя. Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил спасателей страны за их труд и вручил государственные награды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение
02:47, 20 октября 2026
Казахстанка получила ожог в салоне красоты: процедуру проводила не сотрудница
лед, ветки, вода
11:13, 11 марта 2026
На юге Казахстана при спасении рыбака погиб сотрудник ДЧС
Манарбек Шапагатов
13:55, 06 октября 2026
Назначен новый начальник ДЧС Карагандинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Какау на тренерской скамейке во время матча Казахстан - Азербайджан
03:15, 20 октября 2026
"Будет трудная игра": Какау напомнил, как сборная Беларуси обыграла Италию в отборе на Евро
Соня Жиенбаева на одном из грунтовых турниров ITF
02:42, 20 октября 2026
Соня Жиенбаева проиграла россиянке в первом круге турнира ITF в Остине
Валерий Бельгибаев руководит тренировочным процессом Иртыша
02:16, 20 октября 2026
"Мы не смогли ничего противопоставить": Бельгибаев признал превосходство "Кайрата"
Нуркен Мазбаев на послематчевой пресс-конференции
01:48, 20 октября 2026
"Наша игровая система не сработала": Нуркен Мазбаев объяснил поражение от "Елимая"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: