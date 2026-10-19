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Общество

Переплаты зарплат и расходы на ремонт: директор колледжа оштрафован в Жамбылской области

Жамбылская область, директор колледжа, суд, штраф, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 18:14 Фото: Telegram/jambyl_sottary
В Жамбылской области суд вынес постановление в отношении директора колледжа за неустранение выявленных нарушений. Об этом 19 октября 2026 года стало известно из Telegram-канала суда, сообщает Zakon.kz.

Дело об административном правонарушении в отношении гражданина И. по факту невыполнения законных предписаний, выданных органами государственного контроля и надзора (ч. 3 ст. 462 КоАП РК), рассмотрел Жуалынский районный суд.

"Постановлением суда гражданин И. признан виновным по ч. 3 ст. 462 КоАП РК, и ему назначен штраф в размере 64 тыс. тенге".Жуалынский районный суд Жамбылской области

Судом установлено, что в марте 2026 года Проверочная комиссия Жамбылской области провела проверку расходования бюджетных средств колледжа в Жуалынском районе.

По ее итогам были выявлены нарушения – нескольким работникам колледжа были выплачены излишние заработные выплаты. Также выявлен факт излишнего расходования бюджетных средств при проведении капитального ремонта колледжа. Комиссией было выдано предписание о необходимости устранить нарушения до сентября. Однако нарушения не были устранены полностью, в результате чего в отношении директора колледжа был составлен протокол.

Отмечается, что постановление вступило в законную силу.

16 октября 2026 года стало известно, что главный бухгалтер Мангистауской многопрофильной областной больницы стал богаче на 32 млн тенге, но ненадолго. Факт хищения бюджетных средств был выявлен во время проверки в больнице. Его приговорили к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью на 5 лет. Сообщник главного бухгалтера по решению суда получил 7 лет ограничения свободы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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