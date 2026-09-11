Подростка оштрафовали за употребление наркотиков в Жамбылской области
Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области 17-летний подросток попал под суд после того, как в его организме нашли следы наркотиков. Районный суд вынес постановление с учетом несовершеннолетнего возраста нарушителя, сообщает Zakon.kz.
Как установил суд, в июле 2026 года во время медицинского освидетельствования у 17-летнего парня обнаружили метаболиты каннабиноидов.
Подросток признал факт употребления наркотического вещества и раскаялся. Отягчающих обстоятельств не установили.
"По закону за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 40 МРП или административный арест на 10 суток. Однако для несовершеннолетних размер штрафа ограничен 10 МРП (43 250 тенге). Постановление суда уже вступило в законную силу", – сообщили в пресс-службе суда.
Ранее сообщалось, что в Жетысуском районе Алматы полицейские пресекли предполагаемый сбыт наркотиков.
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