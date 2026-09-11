#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
450.91
522.69
5.33
Происшествия

Подростка оштрафовали за употребление наркотиков в Жамбылской области

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 21:10 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области 17-летний подросток попал под суд после того, как в его организме нашли следы наркотиков. Районный суд вынес постановление с учетом несовершеннолетнего возраста нарушителя, сообщает Zakon.kz.

Как установил суд, в июле 2026 года во время медицинского освидетельствования у 17-летнего парня обнаружили метаболиты каннабиноидов.

Подросток признал факт употребления наркотического вещества и раскаялся. Отягчающих обстоятельств не установили.

"По закону за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 40 МРП или административный арест на 10 суток. Однако для несовершеннолетних размер штрафа ограничен 10 МРП (43 250 тенге). Постановление суда уже вступило в законную силу", – сообщили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что в Жетысуском районе Алматы полицейские пресекли предполагаемый сбыт наркотиков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
Читайте также
полиция, наркотики
20:59, 23 ноября 2023
Около 23 кг наркотиков хранил в сеновале житель Жамбылской области
мать школьника-рецидивиста оштрафовали в Жамбылской области
20:34, 30 ноября 2025
Мать школьника-рецидивиста наказали в Жамбылской области
на трассе в Жамбылской области остановили машину с упаковками наркотиков
21:29, 08 апреля 2025
Собака помогла найти наркотики в машине, которую остановили на трассе в Жамбылской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сарвиноз Миркадирова
21:13, Сегодня
Казахстан объявил полный состав сборной на Азиаду-2026 в Японии
Тибо Куртуа в составе сборной Бельгии
20:36, Сегодня
УЕФА представил символическую сборную лучших игроков 1-го тура общего этапа ЛЧ
Кори Гауфф на US Open - 2026
20:04, Сегодня
Кори Гауфф опубликовала пост после поражения в полуфинале US Open от Рыбакиной
ФК &quot;Тараз&quot; после победного матча
19:55, Сегодня
"Тараз" и "Хан-Тенгри" разошлись миром в матче Первой лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: