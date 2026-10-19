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Общество

Доступ к международной онлайн-платформе ограничили в Казахстане: что произошло

Хакеры, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, взлом данных, личные данные, персональные данные, утечка персональных данных, утечка данных, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 18:29 Фото: pixabay
В Казахстане ограничили доступ международной онлайн-платформе по продаже одежды, в том числе от известных брендов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 октября 2026 года, проинформировали в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) РК:

"Законодательством предусмотрена возможность ограничения доступа к интернет-ресурсам иностранных интернет-платформ, если они не исполняют требования налогового законодательства. Так, комитет направил уведомление камерального контроля оператору платформы Farfetch, зарегистрированному в Великобритании. Поскольку уведомление не было исполнено, доступ к интернет-ресурсу Farfetch на территории Казахстана ограничен".

В комитете отметили, что такие меры применяются в установленном законодательством порядке ко всем иностранным интернет-платформам, которые подпадают под соответствующие требования и не исполняют свои налоговые обязательства перед бюджетом Казахстана.

Farfetch – международная онлайн-платформа, через которую продается одежда, обувь и аксессуары, в том числе товары известных брендов.

Вместе с тем в комитете сообщили, что по результатам налогового администрирования Pinduoduo перечислила в бюджет 6,8 млрд тенге (15,1 млн. долларов). А компания Anthropic, PBC, разработчик ИИ-ассистента Claude, уплатила 1,2 млрд тенге (около 2,6 млн долларов) за предыдущие налоговые периоды. Компания исполнила уведомления, направленные по результатам камерального контроля.

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9 октября 2026 года вице-министр финансов Асет Турысов рассказал, в каких случаях имущество казахстанцев может вызвать вопросы у налоговых органов и как уже сегодня сопоставляются данные о доходах граждан.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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