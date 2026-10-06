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Общество

410 млрд тенге дополнительно поступили в бюджет за счет цифровизации работы налоговиков

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 12:21 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр финансов Мади Такиев на заседании правительства 6 октября 2026 года рассказал о планах превратить Комитет государственных доходов (КГД) в фабрику фискальных данных, передает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев отметил, что Министерство финансов последовательно переводит государственные финансы в единый цифровой контур.

"Наша задача – не просто автоматизировать отдельные процессы, а создать единую систему управления государственными финансами, где каждое решение принимается на основе данных, а каждый тенге – от планирования до фактического использования – становится прозрачным и контролируемым", – сказал он.

По его словам, до 2029 года этот подход будет распространен на все ключевые направления – для государства, бизнеса и граждан.

"Ключевой элемент этой трансформации – превращение КГД в фабрику фискальных данных. Сегодня налоговая система уже работает в совершенно другом масштабе: осуществлено 3,9 млрд операций, выписано 1,8 млрд счетов-фактур, системой управления рисками обработано 17,7 млрд документов. Через Smart Data Finance направлено 99 тыс. уведомлений, выпущено 2,9 млн транзитных деклараций. Но главное – цифровизация уже дает конкретный финансовый результат. Дополнительные поступления за счет цифровизации составили 410 млрд тенге. То есть данные становятся не просто инструментом контроля – они становятся источником дополнительных доходов бюджета", – резюмировал министр.

Ранее вице-министр финансов Асет Турысов рассказал, в каком случае у налоговых органов могут возникнуть вопросы к казахстанцам.

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Фото Оксана Даирова
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